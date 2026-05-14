Запаси скорочуються, а ціни злітають вгору: в Україні дорожчає базовий овоч

Наразі невідомо, чи буде овоч дорожчати ще більше

https://glavred.net/ukraine/zapasy-sokrashchayutsya-a-ceny-stremitelno-rastut-v-ukraine-dorozhaet-bazovyy-ovoshch-10764683.html Посилання скопійоване

Фермери переписали ціни на цибулю / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чому в Україні почала дорожчати цибуля з урожаю 2025 року

Чи планують фермери подальше підвищення вартості продукції

Яка зараз різниця в ціні порівняно з минулим роком

На ринку цибулі в Україні знову зростають ціни. Учасники ринку вважають, що дорожчання цього базового овоча пов'язане з суттєвим скороченням запасів продукції врожаю 2025 року.

Паралельно, як зазначили аналітики EastFruit, торговельна активність на ринку дещо зросла, що також сприяє подорожчанню цибулі. Сьогодні, 14 травня, фермери пропонують до продажу цибулю по 5-10 гривень за кілограм.

відео дня

Така ціна в середньому на 19% вища, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Водночас фермери зауважили, що наразі планів щодо більш суттєвого підвищення цін у них немає.

"На даний момент цибуля в Україні надходить у продаж у середньому на 68% дешевше, ніж у середині травня минулого року. При цьому виробники не впевнені, що їм вдасться й надалі підвищувати ціни на цю продукцію, оскільки якість овочів у сховищах продовжує погіршуватися", - додали аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на продукти у найближчий час - прогноз експертів

Главред писав, що в Україні прогнозують прискорення харчової інфляції та суттєве зростання цін на основні продукти — від хліба й м’яса до овочів і фруктів. За оцінками експертів, у разі збереження високих цін на пальне та ускладнення ситуації на енергетичних ринках, інфляція може перевищити 10%.

За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, очікується суттєве подорожчання овочів восени. Щодо фруктів, ситуація також залишається напруженою.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні стрімко ростуть ціни на продукти і деякі товари вже коштують дорожче, ніж у сусідніх європейських країнах, зокрема Румунії.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшала майже на третину вітчизняна полуниця. Середня вартість ягоди становить в середньому 200 грн за кілограм.

Напередодні стало відомо, що через заморозки кісточкові фрукти і ягоди цього року будуть щонайменше на 30% дорожчі, ніж в аналогічний період минулого року.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред