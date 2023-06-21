Україна ніколи не піде на діалог із РФ, якщо вона не забере війська – Зеленський

Україна в жодному разі не погодиться на сценарій замороженої війни з країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський британським журналістам.

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Україна не говоритиме з жодним президентом Росії, доки Москва не забере своїх окупантів - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україна піде на перемовини з країною-окупантом Росія тільки в тому випадку, якщо ворог повністю виведе свої війська з тимчасово захоплених українських територій. Київ у жодному разі не погодиться на сценарій замороженої війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю BBC він розповів про те, що Україна налаштована на перемовини з РФ тільки після перемог на полі бою. Київ не буде вести діалогу з будь-яким російськими президентом в тому випадку, якщо окупанти не залишать суверенні українські території, які вони захопили.

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Також гарант додав, що для України є неприйнятним варіант замороженої війни.

"Як би далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини України та Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна не піде на перемовини з країною-окупантом Росією, якщо Києву не буде вигідний такий діалог. Позиції України на світовій політичній арені серйозно зросли, тому Київ здатний наполягати на цьому.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що успішний контрнаступ армії України дозволить Києву добитися сильної перемовної позиції з РФ. На даний момент російський директор Володимир Путін до реального діалогу не готовий.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука вважає, що глава Кремля Володимир Путін, швидше за все, готується до перемовин. На це вказує його риторика про "санітарні зони". Москва збирається просувати ідеї умовного Мінська-3 або заморозки війни.

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