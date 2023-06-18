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Путін натякає на переговори: есперт пояснив для чого потрібні "санітарні зони"

Юлія Куришко
18 червня 2023, 03:10
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Путін таким чином закидає сигнал про те, що з ним можна домовлятися.
Георгий Тука, Владимир Путин
Що для Путіна означають "санітарні зони" / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот: відео

В інтервʼю Главреду ексзаступник глави МінТОТ, колишній голова Луганської ВЦА Георгій Тука розповів, що саме в розумінні Путіна означає "санітарна зона".

"Я дам дуже обережне трактування, бо ця теза мене теж здивувала. Воно діаметрально протилежне трактування Мєдвєдєва, і на жодну санітарну зону на території України ніхто ніколи не погодиться. Але сам факт того, що Путін заговорив про певну демілітаризовану зону, так звану санітарну - це свідчення того, що він починає готуватися до ймовірних переговорів. Наприклад, можуть бути ідеї (це виключно моє припущення) про заморозку війни у поточному вигляді і те, щоб запропонувати "третій варіант Мінських домовленостей": припинення вогню, створення демілітаризованої зони, тощо. Усе це ми вже неодноразово проходили, і знаємо, чим це завершується", - пояснив Георгій Тука.

Він також наголосив, що такі тези від російського диктатора свідчать про те, що Росія готова до чергового раунду переговорів.

"Можливо, це було не для внутрішнього споживання, а більше спрямовано назовні, таким персонажам, як товариш Сі або Ердоган, які намагаються відігравати якусь незрозумілу роль у, так би мовити, миротворчому процесі", - додав експерт.

Путін таким чином закидає сигнал про те, що з ним можна домовлятися. Він вже не наголошує категорично на "Новоросії" та "Києві за три дні", а хоче говорити про санітарну зону.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Дивіться відео про те, як еліти Кремля домовились усунути Путіна від влади:

"Санітарна зона" в Україні

Нагадаємо, що Путін видав нові цілі війни і пригрозив ввести "санітарну зону" в Україні. Путін пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

У Зеленського різко відповіли на маячню Путіна про "санітарну зону". Михайло Подоляк пояснив, якими саме Путін бачить українські території, говорячи про "санітарну зону".

Тука розповів, чого насправді хоче досягти Путін цими "санітарними зонами". Однією з причин є те, що РФ хоче зафіксувати "досягнуті успіхи", бо ситуація для російських збройних сил виглядає доволі тривожною.

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