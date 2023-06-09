УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Огризко спрогнозував план Кремля на переговори з Україною

Дмитро Відоменко
9 червня 2023, 01:35
108
У Кремля зараз блюзнірська і абсолютно цинічна позиція, яка не має під собою ніякої правової основи, говорить Володимир Огризко.
Огризко, Кремль
Кремль намагатиметься мобілізувати світову спільноту на заморозку війни / колаж Главред, фото УНІАН

Чутки про те, що західні країни хочуть посадити українських дипломатів і представників країни-агресора РФ за стіл переговорів, це ніщо інше, як спроба Москви мобілізувати світову спільноту на заморозку війни.

Про це в інтерв'ю Главреду сказав дипломат, керівник Центру досліджень Росії і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Всі ці рухи, які ми спостерігаємо протягом останніх тижнів щодо мирних переговорів є нічим іншим, як останньою відчайдушною спробою Москви якось мобілізувати світову громадську думку на заморозку конфлікту. Тому що якщо проаналізувати всі ці пропозиції від китайських, африканських, Бразильських, індонезійських і завуальованих ватиканських "миротворців", то нічого, крім бажання зупинитися там, де зупинилася Росія, в них немає. Тобто це блюзнірська і абсолютно цинічна позиція, яка не має під собою ніякої правової основи, і є знущанням над здоровим глуздом і міжнародним правом. Тому ніяких варіантів для цих проектів немає - їх, в першу чергу, не прийме Україна. Їх не приймає і захід, крім особливо наближених до Путіна режимів в Європі. Тому шансів у цих ініціатив немає", - сказав він.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Переговори України та Росії

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на переговори з агресором Росією на невигідних для себе умовах.

За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

В Американському інституті вивчення війни сказали, що Путін відновив свою кампанію, спрямовану на запуск переговорів з Україною на вигідних Росії умовах.

Аналітики відзначили, що Путін сам знову заговорив про переговори і звинувачує західний світ в тому, що союзники України, мовляв, "заважають почати діалог".

Турецьке видання Hürriyet з посиланням на свої джерела повідомило, що президент України Зеленський і директор РФ Путін мають намір відвідати Туреччину після інавгурації Реджепа Ердогана на пост президента країни. Візити пройдуть один за одним, політики можуть обговорити війну і зернову угоду.

Дивіться відео, в якому Подоляк сказав, Чи вдасться "посадити" Україну за сто переговорів з агресором Росією:

Інші новини:

Володимир Огризко війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

00:11 Україна
ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington Post

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington Post

22:59 Україна
Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому стані

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому стані

22:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:41

Як посадити кабачки хитрим способом: урожай буде величезним

02:05

Навіщо в рідке мило додають оцет: хитрість, яка заощадить гроші і часВідео

01:35

Огризко спрогнозував план Кремля на переговори з УкраїноюВідео

01:30

Зоряний час: 5-місячний син Періс Хілтон "затусив" на концерті світської левиці

00:11

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольотиФотоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08 червня, четвер
23:44

Які жінки подобаються чоловікам за 40 - з відповіддю може помилитися кожна друга

23:23

Будуть обмеження: Кривий Ріг через 1,5 місяці залишиться без водиВідео

23:22

Скарб господинь: навіщо в СРСР десятками збирали пластикові пакети і використовували повторно

22:59

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington PostВідео

Реклама
22:54

"Зручно гуляти в льолі": Камінська показалася в новому "як попало" образі

22:13

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому станіФотоВідео

21:46

З'явилися нові дані про колосальні втрати Росії за останні 6 місяців в УкраїніВідео

21:35

"Святіше Папи Римського": російський генерал нахабно пригрозив підривом Київської ГЕСВідео

21:28

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат - CNNВідео

21:21

Як зараз виглядає красуня-поліцейська Петра з фільмів "Таксі"

21:20

"Потонула мати з грудними дітьми": Єфросиніна рознесла міжнародні організації

21:14

Головне - не здаватися: 4 знаки, у яких завжди невдале перше побачення

20:34

Несподівано: Кім Кардашьян розповіла, яка вона в ліжку

20:13

Що додати в варення, щоб воно було густим: три ідеальних способа

20:02

Слова Буданова не стали реальністю: ГУР - про те, чому ЗСУ ще не зайшли до КримуВідео

Реклама
19:55

"Колективний Путін" все більш агресивний, позиції Патрушева сильні - ГУРВідео

19:32

Володимир Зеленський вперше розкрив, де переховуються його діти під час війниВідео

19:20

Ви що, не розумієте, що Путін - клінічний ідіот?Погляд

19:08

Секретний рецепт, який був у кожній шашличній СРСР: божевільно фантастичне блюдоВідео

19:00

Як правильно – заварити каву чи зварити: Авраменко роз’яснив дилемуВідео

19:00

Врятував від потопу більше 130 людей: на Херсонщині трагічно загинув військовийВідео

18:56

Зарити сокиру війни: 6 порад, як подружитися з тещею

18:49

Шанси на успіх ЗСУ великі, РФ підірвала ГЕС для блокади входу до Криму - МаломужВідео

18:41

Ніхто йому не допоміг: акула з'їла росіянина на очах у натовпу туристівВідео

18:30

Експерти Promocodius розповідають, як купити смартфон в 2023 році та зекономити новости компании

18:11

Наталі Портман прокоментувала зраду чоловіка з молодухою-активісткоюВідео

18:02

Син Шойгу став співаком і постить "гарячі" фото в трусахВідео

17:53

Затоплення ускладнить контрнаступ ЗСУ: генерал - про те, коли армія піде в атакуВідео

17:45

"Путін реалізують політику спалених мостів: Маломуж назвав три козирі РФВідео

17:36

Україна вирішила, як наступатимуть ЗСУ - чекайте на ефективні дії - ПодолякВідео

17:34

У Росії розбилася на смерть 32-річна співачка

17:26

Жінка їла куркуму щодня і розповіла, що сталося з її організмом

17:18

Шварценеггер не повинен був стати "Термінатором": актор відкрив секрет фільмуВідео

16:47

Мчить сильне похолодання: Україна буде плавати - синоптикВідео

16:45

Цим секретом користуються китайці: як варити яйця, щоб шкаралупа злітала самаВідео

Реклама
16:44

Маломуж спрогнозував, як вплине підрив Каховської ГЕС на наступ ЗСУВідео

16:42

Зеленський - про "війну" Вагнера з Міноборони: Путін втратив свою владуВідео

16:21

Яке на смак варення з троянд: факти про ласощі для ласунів здивуютьВідео

15:59

Без сліз не глянеш: як зараз виглядає Валюха зі Сватів, яка сильно постарілаВідео

15:53

До сніданку або після: як правильно чистити зуби вранціВідео

15:51

Favbet Foundation передав протитанковому підрозділу ЗСУ черговий пікап Mitsubishi L200

15:38

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега ДніпраВідео

15:34

Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації: багато постраждалихВідео

15:33

Лобода віддає свою квартиру постраждалим від підриву ГЕС - росіяни в лютіВідео

15:26

"Він просто негідник": Україна відреагувала на скандальну заяву екс-ведучого FoxNewsВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти