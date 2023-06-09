Огризко спрогнозував план Кремля на переговори з Україною

У Кремля зараз блюзнірська і абсолютно цинічна позиція, яка не має під собою ніякої правової основи, говорить Володимир Огризко.

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Кремль намагатиметься мобілізувати світову спільноту на заморозку війни / колаж Главред, фото УНІАН

Чутки про те, що західні країни хочуть посадити українських дипломатів і представників країни-агресора РФ за стіл переговорів, це ніщо інше, як спроба Москви мобілізувати світову спільноту на заморозку війни.

Про це в інтерв'ю Главреду сказав дипломат, керівник Центру досліджень Росії і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Всі ці рухи, які ми спостерігаємо протягом останніх тижнів щодо мирних переговорів є нічим іншим, як останньою відчайдушною спробою Москви якось мобілізувати світову громадську думку на заморозку конфлікту. Тому що якщо проаналізувати всі ці пропозиції від китайських, африканських, Бразильських, індонезійських і завуальованих ватиканських "миротворців", то нічого, крім бажання зупинитися там, де зупинилася Росія, в них немає. Тобто це блюзнірська і абсолютно цинічна позиція, яка не має під собою ніякої правової основи, і є знущанням над здоровим глуздом і міжнародним правом. Тому ніяких варіантів для цих проектів немає - їх, в першу чергу, не прийме Україна. Їх не приймає і захід, крім особливо наближених до Путіна режимів в Європі. Тому шансів у цих ініціатив немає", - сказав він.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко - український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, Надзвичайний і Повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Переговори України та Росії

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Україна не піде на переговори з агресором Росією на невигідних для себе умовах.

За словами чиновника, роль України на міжнародній арені суттєво зросла, тому Київ може дотримуватися подібної позиції.

В Американському інституті вивчення війни сказали, що Путін відновив свою кампанію, спрямовану на запуск переговорів з Україною на вигідних Росії умовах.

Аналітики відзначили, що Путін сам знову заговорив про переговори і звинувачує західний світ в тому, що союзники України, мовляв, "заважають почати діалог".

Турецьке видання Hürriyet з посиланням на свої джерела повідомило, що президент України Зеленський і директор РФ Путін мають намір відвідати Туреччину після інавгурації Реджепа Ердогана на пост президента країни. Візити пройдуть один за одним, політики можуть обговорити війну і зернову угоду.

Дивіться відео, в якому Подоляк сказав, Чи вдасться "посадити" Україну за сто переговорів з агресором Росією:

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