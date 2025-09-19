Зеленський і Навроцький уперше зустрінуться: де і коли відбудуться переговори

Президенти України та Польщі можуть обмінятися думками на полях Генасамблеї ООН.

Зеленський та Навроцький можуть зустрітися в Нью-Йорку / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/Nawrocki25

Коротко:

Переговори Навроцького і Зеленського можуть пройти на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН

Навроцький також проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом

Наступного тижня президент України Володимир Зеленський може зустрітися зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким. Це буде перша зустріч двох лідерів.

Переговори можуть відбутися на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач, пише RMF24.

За його словами, у рамках сесії Генасамблеї ООН 21-24 вересня відбудеться серія двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у різних форматах. Зокрема, Навроцький зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Міністра запитали, чи відбудеться зустріч Навроцького та Зеленського. На що той відповів, що зал засідань ООН де-факто невеликий, і ці контакти між політиками очевидні.

"Безумовно, може відбутися хоча б короткий обмін думками і поглядами з президентом України", - сказав він.

Зазначимо, раніше держсекретар США Марко Рубіо анонсував зустріч президента Дональда Трампа і Зеленського наступного тижня. Зустріч відбудеться в Нью-Йорку.

Заяви Навроцького про Україну

2 червня Кароль Навроцький став президентом Польщі. Будучи кандидатом у президенти в січні 2025 року, Навроцький заявив, що Україна не повинна бути в НАТО і ЄС, якщо не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року. На його думку, "країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

Як писав Главред, у червні новообраний президент Польщі Кароль Навроцький подякував Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах і висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між Польщею та Україною.

"Шановний президенте Зеленський, дякую за Ваше повідомлення. Я з нетерпінням чекаю продовження партнерства між нашими країнами, заснованого на взаємній повазі та розумінні", - написав Навроцький у соцмережі Х.

У серпні віцепрем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що Навроцький наклав вето на законопроєкт, що стосується допомоги українським громадянам. Унаслідок цього рішення Україна фактично втратила доступ до терміналів Starlink, які фінансувала Варшава.

Як новий курс Польщі може вдарити по Україні: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач сказав в інтерв'ю Главреду, що наслідки для України від нової політичної конфігурації в Польщі можуть виникнути, але це залежить від подальшого розвитку подій.

Якщо через Трампа в Європейському Союзі виникне серйозна криза або глибокі розбіжності, наприклад, коли Польща через позицію президента Навроцького почне орієнтуватися більше на Трампа і США, аніж на ЄС, Брюссель чи європейських партнерів - це стане серйозним викликом. І викликом не лише для єдності Євросоюзу, а й для подальшої підтримки України.

"Таким непрямим шляхом це може негативно позначитися на нас. Але, з іншого боку, у Польщі є уряд Дональда Туска, який чітко проєвропейський. Ми знаємо, що Туск багато років працював у структурах Європейського Союзу, і там він більше "свій", ніж в Америці", - додав аналітик.

При цьому, як зазначив Горбач, важливим фактором буде й те, яка політична сила домінуватиме всередині Польщі. Поки що ситуація виглядає стабільною, оскільки дострокових виборів не планується, а отже, поточний баланс сил, найімовірніше, збережеться.

"Але найбільша проблема у відносинах між Україною та Польщею - це їхнє упереджене ставлення до історичної політики України. Ці претензії, на жаль, нікуди не зникнуть. І це вже не лікується - з цим доведеться жити", - резюмував він.

