Кароль Навроцький став президентом Польщі: що він говорив про Україну

За результатами другого туру виборів Навроцький переміг на виборах із мінімальним відривом.

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Кароль Навроцький переміг на виборах у Польщі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Nawrocki25

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Хто переміг у другому турі виборів президента в Польщі

Що Кароль Навроцький говорив про Україну

Державна виборча комісія Польщі підрахувала 100% голосів на виборах президента. Переможцем став кандидат від партії Право і справедливість Кароль Навроцький, який озвучував антиукраїнську риторику.

Навроцький отримав 50,89% підтримки виборців - це 10 606 628 голосів, пише газета Wyborcza.

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Його суперник, представник Громадянської платформи, мер Варшави Рафал Тшасковський набрав 49,11% або 10 237 177 голосів.

Різниця між кандидатами становила менше одного відсотка - близько 370 тисяч голосів. Таким чином, Навроцький переміг на виборах із мінімальним відривом.

Кароль Навроцький - що про нього відомо

Кароль Тадеуш Навроцький народився 3 березня 1983 року в Гданську. У 2013-2017 роках був начальником Бюро суспільної освіти Інституту національної пам'яті в Гданську.

У 2017-2021 роках - директор Гданського музею Другої світової війни, з 2021 року - заступник президента, а після президент Інституту національної пам'яті, пише Вікіпедія.

Кароль Навроцький став одним із перших у Польщі дослідників, який зацікавився історією організованої злочинності в країні.

Також п‘яти років (2017-2021) керував музеєм Другої світової війни у ​​Гданську. За рішенням Навроцького в Польщі було демонтовано пам'ятники Червоній армії, за що РФ навіть висунула йому кримінальні звинувачення.

У січні 2025 року, будучи кандидатом у президенти, Навроцький заявив, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, якщо та не візьме на себе відповідальність за Волинську трагедію 1943 року.

За словами Навроцького, "країна, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів".

Президент Володимир Зеленський припустив, що через таку позицію політику, можливо, доведеться захищати свою країну від нападу РФ.

"І якщо союзники - а Польща це союзники - не хочуть бачити нас у безпековому союзі, то тоді пану Навроцькому варто вже починати йти тренуватися, тому що може настати момент: йому доведеться взяти зброю в руки, йому особисто, щоб захищати разом з іншими свою країну. Тому що, якщо України немає ніде, це високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею", - заявив Зеленський.

Пізніше під час виступу в Сеймі Навроцький пообіцяв і далі підтримувати Україну в разі своєї перемоги. Однак також зазначив, що його країна керуватиметься своїми інтересами.

1 травня Навроцький зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Ця зустріч викликала значний резонанс у польських ЗМІ, які назвали його "кандидатом від Трампа".

Польський публіцист, кандидат історичних наук Марек Козубель вважає, що Навроцький озирається на Трампа і його політику, зокрема, щодо України. Якщо президент США захоче за рахунок Києва досягти миру з Росією - той може підтримати, пише LIGA.net.

Дональд Трамп і Кароль Навроцький в Овальному кабінеті / Фото: x.com/WhiteHouse

Під час останніх теледебатів 23 травня Навроцький заявив, що його політика відображає думку "мільйонів поляків", які не погоджуються з тим, щоб "Україна заливала нас зерном і створювала нерівні умови конкуренції".

"Як президент я зроблю все, щоб справді підтримати Україну у військовому плані", - сказав він, але наголосив, що не дозволить Польщі стати вторинним ринком для українських товарів.

Як писав Главред, у травні 2025 року Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав подібну заяву "державною зрадою".

Також Навроцький обіцяв не відправляти польських солдатів на територію України.Політик заявив, що замість військових відправить в Україну бізнесменів, коли країна відновлюватиметься.

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