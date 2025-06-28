'Ненавидить мене': Фіцо вигадав дивну причину, щоб не зустрічатися з Зеленським

Що сказав Фіцо:
- Зустріч із президентом України не має жодного сенсу
- Зеленський нібито ненавидить Фіцо
- Членство України в ЄС принесе Словаччині більше переваг, ніж недоліків
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України через особисту неприязнь з його боку. Володимир Зеленський нібито "ненавидить" його. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.
"Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України", - заявив Фіцо.відео дня
Прем’єр Словаччини зазначив, що віддає перевагу спілкуванню з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Щодо потенційного візиту словацького президента Петра Пеллегріні до України Фіцо зауважив, що такий візит буде радше символічним, оскільки президент у Словаччині не має повноважень укладати угоди чи домовленості.
Водночас Фіцо несподівано підтримав вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що членство України в ЄС може стати для країни виходом з "важкої ситуації".
"Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків", - додав словацький прем'єр.
Заяви Роберта Фіцо - новини за темою
Як повідомляв Главред, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що Братислава готова використати право вето в ЄС, аби заблокувати заборону на імпорт російських енергоресурсів. Однак можливість такого вето залежить від юридичного формату рішення
Також Фіцо заявив, що на саміті ЄС 6 березня вимагатиме відновлення транзиту російського газу через Україну. У разі відмови він пригрозив заблокувати підсумкові висновки саміту.
Крім цього, лідер ультраправої Словацької національної партії Андрей Данко вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги, звинувативши Київ у розкраданні коштів і використанні війни у власних цілях. У відеозверненні він заявив, що Словаччина має отримати компенсацію, як і США чи Німеччина.
Читайте також:
- "Україна спонсорує російську армію": Фіцо вибухнув цинічною заявою
- "Друг" Путіна Фіцо різко затанцював під дудку Трампа і напав на Зеленського
- Розширення НАТО: Зеленський попередив Орбана та Фіцо про небезпеку
Хто такий Роберт Фіцо
Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.
У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.
Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред