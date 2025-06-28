'Ненавидить мене': Фіцо вигадав дивну причину, щоб не зустрічатися з Зеленським

Прем'єр Словаччини віддає перевагу спілкуванню з українським прем’єром Денисом Шмигалем.

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Фіцо пояснив, чому не буде зустрічатися з президентом України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/robertficosk

Що сказав Фіцо:

Зустріч із президентом України не має жодного сенсу

Зеленський нібито ненавидить Фіцо

Членство України в ЄС принесе Словаччині більше переваг, ніж недоліків

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не бачить сенсу у зустрічі з президентом України через особисту неприязнь з його боку. Володимир Зеленський нібито "ненавидить" його. Про це повідомило словацьке видання Aktuality.

"Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України", - заявив Фіцо. відео дня

Прем’єр Словаччини зазначив, що віддає перевагу спілкуванню з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Щодо потенційного візиту словацького президента Петра Пеллегріні до України Фіцо зауважив, що такий візит буде радше символічним, оскільки президент у Словаччині не має повноважень укладати угоди чи домовленості.

Водночас Фіцо несподівано підтримав вступу України до Європейського Союзу. Він вважає, що членство України в ЄС може стати для країни виходом з "важкої ситуації".

"Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків", - додав словацький прем'єр.

Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

Заяви Роберта Фіцо - новини за темою

Як повідомляв Главред, прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з Володимиром Путіним заявив, що Братислава готова використати право вето в ЄС, аби заблокувати заборону на імпорт російських енергоресурсів. Однак можливість такого вето залежить від юридичного формату рішення

Також Фіцо заявив, що на саміті ЄС 6 березня вимагатиме відновлення транзиту російського газу через Україну. У разі відмови він пригрозив заблокувати підсумкові висновки саміту.

Крім цього, лідер ультраправої Словацької національної партії Андрей Данко вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги, звинувативши Київ у розкраданні коштів і використанні війни у власних цілях. У відеозверненні він заявив, що Словаччина має отримати компенсацію, як і США чи Німеччина.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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