Зеленський готовий вийти на ринг і "набити морду" Путіну

Справжній чоловік "б'є морду сам", а не посилає для цього посередників, сказав президент України Зеленський у відповідь на питання про "поєдинок" з Путіним.

Готовий хоч завтра вийти на ринг з Путіним - Зеленський / Колаж фото ОП, Reuters

Президент Володимир Зеленський готовий до гіпотетичного "поєдинку" з директором країни-агресора Росії Володимиром Путіним. За його словами, якщо чоловік дійсно готовий до бою, він буде діяти рішуче, а не посилати для цього якихось посередників.

В інтерв'ю La Chaine Info український гарант сказав, що справжній чоловік, якщо комусь хоче передати якесь повідомлення або "набити морду", робить це сам.

"Справжній мужик, якщо він хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду - він робить це сам", - зазначив Зеленський і уточнив, що у вирішенні таких питань не потрібні якісь посередники.

На питання про те, чи готовий він був би вийти на ринг з Путіним, Зеленський дав ствердну відповідь.

Володимир Зеленський / Скріншот YouTube

"Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що агресор Росія може перейти в масштабний наступ або з кінця січня, або в березні 2023 року. Залужний припустив спробу окупантів знову атакувати Київ, на Донбасі чи інших напрямках. На думку головкома, Україні потрібно більше озброєнь для звільнення окупованих територій.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наступні півроку будуть вирішальними для України. Український гарант закликав надати державі підтримку за чотирма напрямками - поразка енергетичного терору РФ, забезпечення стійкості українців взимку, збільшення військової підтримки та сприяння у формулі миру.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що керівник країни-окупанта РФ Володимир Путін готується до тривалої війни. Він закликав західний світ до довгострокової військової підтримки України. За словами Столтенберга, допомагати Києву зброєю потрібно, допоки до Путіна не прийде розуміння того, що він не може здобути перемогу на полі бою.

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