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"Путін планує тривалу війну": Столтенберг заявив, що Росія готується до нових наступів

16 грудня 2022, 22:00
Генсек НАТО попередив, що немає жодних ознак того, що Путін "відмовився від своєї загальної мети – контролю над Україною".
'Путін планує тривалу війну': Столтенберг заявив, що Росія готується до нових наступів
Столтенберг заявив, що Росія готується до нових наступів / УНІАН

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія готується до тривалої війни в Україні, а тому міжнародні партнери повинні і надалі надсилати зброю Україні, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що "не може перемогти на полі бою". Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю AFP.

Як зазначив генсек НАТО, майже за 10 місяців після вторгнення російських військ ЗСУ завдали РФ низку поразок, унаслідок яких було звільнено значні території. Водночас Столтенберг попередив, що немає жодних ознак того, що Путін "відмовився від своєї загальної мети – контролю над Україною".

"Ми не повинні недооцінювати Росію. Росія планує тривалу війну. Ми бачимо, що вони мобілізують більше сил, що вони готові зазнавати великих втрат, що вони намагаються отримати доступ до більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий до тривалої війни і нових наступальних операцій", - сказав він.

Столтенберг вважає, що "найімовірніше, ця війна закінчиться за столом переговорів, як і більшість воєн", але будь-яке рішення має забезпечити "перемогу України як суверенної, незалежної держави".

Найшвидший спосіб домогтися цього, на думку генсека НАТО, – "надати військову підтримку, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти за стіл переговорів і вести переговори в дусі доброї волі".

Переговори між Україною та РФ

Нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков зробив цинічну заяву про завершення війни в Україні. За його словами, "конфлікт може закінчитися і завтра", і залежить це від президента України Володимира Зеленського. Таким чином Пєсков натякнув на те, що Україна повинна піти на терористичні умови країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією. Москва намагається використати перемовний процес, щоб отримати паузу в бойових діях і підготуватися до нового наступу. Тому українська держава продовжує звільняти свої території військовим шляхом.

Як зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс, оптимальним засобом прискорення процесу перемовин України та Росії є постачання озброєнь Києву. Агресор на заклики української держави до миру щоразу відповідає все більшою ескалацією та демонстрацією своєї неготовності до реальних перемовин.

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