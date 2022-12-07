У Зеленського різко викрили Путіна: Росія хоче захопити Україну, їй не потрібен мир

Після нових заяв директора Кремля Володимира Путіна навряд чи хтось ще повинен вірити в завершення війни шляхом перемовин, сказав Михайло Подоляк.

Росія вже не прикривається "провокаціями НАТО" і "денацифікацією" - Подоляк / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Російський директор Володимир Путін зізнався, що агресор Росія веде проти України загарбницьку війну, а не, мовляв, "спецоперацію". Маски скинуто, і тепер ніхто не повинен говорити про можливість завершення військових дій дипломатичним шляхом. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті чиновник написав про те, що після зізнанання Путіна, що він все ж воює, а не проводить якусь "спецоперацію", всьому світу має бути зрозуміло - Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу.

За словами радника глави ОП, після таких слів голови РФ вже ніхто не повинен прагнути завершити війну шляхом дипломатії.

"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу для завоювання нових територій, тому що так заповідав Петро I. Х тось ще хоче "врегулювання?" - підкреслив Михайло Подоляк.

Пропаганда Путіна на адресу України

Голова країни-агресора Росії Володимир Путін 7 грудня вирішив виступити з низкою заяв.

Зокрема, Путін назвав війну війною, а не "спецоперацією", і звинуватив у всьому Україну. Нібито це Київ "почав війну" і, мовляв,"проігнорував інтереси Росії щодо захисту російськомовного населення Донбасу".

Крім того, Путін заявив, що окупант Росія досягла "значущих результатів" на війні проти України, захопивши частину українських територій. На думку глави Кремля, війна Москви проти Києва може затягнутися.

Путін вибухнув і відвертим цинізмом.

Він звинуватив якихось "польських націоналістів" у нібито спробі "забрати захід України". За слова керівника агресора Росії, мовляв, "тільки Москва може стати гарантом територіальної цілісності і суверенітету України".

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