Заміна Сирському і три призначення: Зеленський провів масштабні кадрові перестановки

Президент Володимир Зеленський провів масштабні кадрові перестановки у керівництві Збройних сил України. Новим командувачем Сухопутних військ став генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Також верховний головнокомандувач провів ще три нових призначення.
Офіс президента у неділю, 11 лютого, опублікував чотири нових укази глави держави, у межах яких проведено ротації в керівництві військами.
Які зміни провів Зеленський
Генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ. Раніше він був заступником міністра оборони. Павлюк замінив генерал-полковника Олександра Сирського, якого Зеленський підвищив до головнокомандувача ЗСУ.
Генерал-лейтенанта Сергія Наєва звільнено з посади командувача Об'єднаних сил. Замість нього призначено генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Замість генерал-майора Максима Миргородського Десантно-штурмові війська очолив бригадний генерал Ігор Скібюк.
Новим командувачем Сил територіальної оборони призначено генерал-майора Ігоря Плахуту. На цій посаді він замінить Анатолія Баргилевича, який став начальником Генштабу ЗСУ.
Звільнення Залужного, призначення Сирського та інші перестановки
8 лютого Володимир Зеленський заявив про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. За словами президента, він провів зустріч із Залужним, під час якої було ухвалено рішення про необхідність проведення кадрових перестановок у керівництві військами.
Новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський. Володимир Зеленський назвав Сирського одним із найдосвідченіших українських воєначальників.
10 лютого Зеленський представив нове керівництво військами: заступниками Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, який відповідатиме за напрямок розвитку застосування БПЛА, і полковник Андрій Лебеденко, у компетенції якого інновації. Бригадні генерали Володимир Горбатюк, Олексій Шевченко та Михайло Драпатий стали заступниками нового глави Генштабу Анатолія Баргилевича.
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