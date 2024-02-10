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"Люди, яких добре знають в армії": Зеленський представив нове військове керівництво

Руслана Заклінська
10 лютого 2024, 20:04
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич отримали заступників.
'Люди, яких добре знають в армії': Зеленський представив нове військове керівництво
Зеленський призначив заступників Сирського та Баргилевича / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів наради з військовим керівництвом та урядом. Президент призначив заступників Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 10 лютого.

"Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - сказав президент.

Зеленський оголосив про призначення полковника Вадима Сухаревського та полковника Андрія Лебеденка на посади заступників головкома ЗСУ. Сухаревський буде відповідати за розвиток безпілотних систем та використання дронів, а Лебеденко – за інновації та технологічний розвиток армії.

відео дня

Також призначили заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Бригадному генералу Володимиру Горбатюку доручено відповідальність за оперативну роботу та планування в штабах, бригадному генералу Олексію Шевченку – за логістику, а бригадному генералу Михайлу Драпатому – за підготовку та тренування військових.

"Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України", - додав президент Зеленський.

Кадрові зміни у військовому керівництві України

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 8 лютого оголосив про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Під час зустрічі з Залужним прийняли рішення про необхідність провести кадрові зміни у військовому керівництві.

Також 8 лютого президент Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України. Відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента. Зеленський назвав Сирського одним з найдосвідченіших воєначальників.

Нагадаємо, 9 лютого Зеленський призначив Анатолія Баргилевича новим начальником Генерального штабу Збройних сил України за рекомендацією головнокомандувача Олександра Сирського. Зеленський зазначив, що Баргилевич - досвідчений воєначальник, який розуміє завдання війни та українські цілі.

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Володимир Зеленський Генштаб ЗСУ Олександр Сырский Анатолій Баргилевич
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