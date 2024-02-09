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Путін зажадав від Зеленського нових переговорів і назвав умову

Анна Ярославська
9 лютого 2024, 08:53
Російський диктатор заявив, що Україна "зірвала" переговори у 2022 році та звинуватив у всьому Захід і США.
Володимир Путін, Володимир Зеленський, Такер Карлсон
Володимир Путін заявив Карлсону, що готовий до переговорів з Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот відео tuckercarlson.com

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації". Про це господар Кремля сказав в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону, якого в ЗМІ називають "американським Соловйовим".

Господар Кремля згадав про переговори у Стамбулі навесні 2022 року. За його словами, тоді вони "досягли дуже високої стадії узгодження позицій у складному процесі та були майже завершені".

Путін звинуватив Україну в тому, що Київ відмовився від домовленостей, узгоджених у Стамбулі, "за вказівками західних країн і США".

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Путін також укотре звинуватив президента Зеленського в тому, що він заборонив переговори з країною-агресором Росією.

"Ми ж не відмовлялися ніколи від переговорів. Ми весь час чуємо: чи готова Росія, чи готова? Та ми не відмовлялися! Вони ж [Україна] публічно відмовилися. Ну що ж, нехай скасовує свій декрет і вступає в переговори. Ми не відмовлялися ніколи", - заявив диктатор.

За словами господаря, Україна висуває умови, на які Росія не може погодитися.

"Ми знаємо, що він (президент України, - ред.) висуває якісь ідеї щодо цього врегулювання, але щоб про щось домовитися, потрібен діалог. Хіба це не так?" - сказав Путін.

Путін також заявив, що війна нібито "закінчиться за тижні", якщо США припинять постачати озброєння Києву.

Зазначимо, в указі, підписаному Зеленським, не міститься жодних заборон - лише констатація неможливості проводити переговори з Володимиром Путіним.

Як повідомляв Главред, Путін в інтерв'ю Карлсону також назвав свою мету у війні з Україною та визнав, що її ще не досягнуто.

Переговори Росії та України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що "мирна" риторика Москви здебільшого спрямована на країни Заходу і Глобального Півдня - що вони нібито згодні зупинитися і почати переговорний процес. При цьому переговори дають час Росії на відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоб продовжити агресію.

Зі свого боку, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відкрито визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію від захоплення нових українських міст.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відсторонення від влади Володимира Путіна не є підставою для початку переговорів. Вони можуть відбутися лише після того, як окупаційні війська РФ залишать територію України.

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