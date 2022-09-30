"У жовтні буде ескалація на фронті": Данілов розповів про умови вступу України до НАТО

Данілов / Reuters, УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на питання, коли Україна може отримати відповідь на свою заявку про вступ до НАТО за прискореною процедурою.

В ефірі Єдиних новин Данілов нагадав, що для узгодження будь-якої країни для вступу до Альянсу необхідні схвальні рішення всіх 30 його членів.

"Хочу, щоб ми з вами розуміли, що Альянс – це не тільки Столтенберг. Він зараз керує Альянсом, але – це 30 країн і там має бути абсолютний консенсус щодо цього рішення. Я думаю, що повноваження на сьогоднішній день давати таку відповідь безпосередньо у пана Столтенберга, напевно, немає", – сказав Секретар РНБО.

Данілов також запевнив, що Україна не залишить спроб стати членом НАТО і провів ряд історичних паралелей.

"Коли в 2008 році нам не дали ПДЧ, ми ж не склали руки, ми до цього рухалися. Коли в 2010 році Росія захопила фактично через владу Януковича нашу країну, ми не склали руки, ми рухалися. Коли в 13-му році нам було відмовлено в русі на Євросоюз, ми так само почали, не склавши руки, працювати. Зрештою, ми домоглися того, що в нашій Конституції закріплена норма вступу до Євросоюзу і вступу до НАТО. Працюємо. Борітеся-поборете", - процитував секретар РНБО Тараса Шевченка.

Ескалація на фронті

На фронті в Україні найближчим часом слід очікувати ескалації. Це станеться через те, що в Росії провели мобілізацію і окупанти намагатимуться робити певні кроки, однак ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

"Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди. Але і ми віримо в наші ЗСУ, ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням РНБО відбулося засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Ми вдячні всім, хто на Харківському, Луганському напрямках рухається вперед. Вдячні тим, хто захищає Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація", — заявив Данілов.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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