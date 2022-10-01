Три країни можуть виступити категорично проти прийому України до НАТО - Жданов

Три країни можуть виступити категорично проти прийому України в НАТО / скріншот

Через те, що Україна подала заявку на вступ до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в прискореному порядку можливий розкол самого Альянсу.

Категорично проти прийому України в НАТО може виступити Угорщина, розповів військовий експерт-полковник Збройних Сил України в запасі Олег Жданов.

За його словами, також виступити проти вступу нашої країни до Альянсу можуть Німеччина і Греція.

"...я не виключаю варіант, що це (заявка України - Ред.) може зараз розколоти і саме НАТО. І це може стати як би відправною точкою розвалу Північноатлантичного блоку, тому що, а я навіть не сумніваюся в тому, що такі країни, як Угорщина, можуть виступити категорично проти прийому України в НАТО. Також можна підозрювати Грецію і Німеччину...", - попередив Жданов.

Україна подала заявку на вступ до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг відповів на заявку України щодо членства в НАТО.

"Рішення про членство будуть приймати всі 30 союзників. Рішення буде прийматися консенсусом", - заявив Столтенберг на брифінгу.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що зараз Альянс зосереджений на тому, щоб надавати пряму підтримку Україні і допомагати захищатися від російського вторгнення. Це зараз основна мета союзників по НАТО.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ РФ прокоментувала подачу Україною заявки на прискорений вступ до НАТО словами "кожен вибрав свій шлях".

"Сьогодні кожен вибрав свій шлях. Криваві м'ясники, що вбивають жінок і дітей, в натовський смітник. А ми в майбутнє. Буде складно? Так. Тому, що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту. Але ви ж пам'ятаєте: повзти нам історично заважають крила. Вперед, разом, в ім'я світла і з Богом", - йдеться в заяві Захарової в Telegram.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що для України головне – повернути всі свої території і виграти війну, в чому можуть допомогти країни НАТО.

Радник керівника Офісу президента сказав, що війну можна буде завершити швидше, ніж Україна пройде всі бюрократичні процедури вступу до НАТО. Однак для цього нам потрібна сучасна зброя вже якомога швидше.

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