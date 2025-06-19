Зустріч Путіна з Зеленським і Трампом: у Кремлі висунули нові умови

Відомо, за яких умов Путін може зустрітись із Зеленським.

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Зустріч Путіна з Зеленським і Трампом / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви Пєскова:

Путін може зустрітись із Зеленським та Трампом

Зустріч має бути результатом тривалої роботи

Москва сподівається на третій раунд переговорів з Україною

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентами Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом можлива, але Москва має власні умови. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

За його словами, зустріч Путіна, Трампа та Зеленського "має бути результатом тривалої роботи та вже підготовлених точок".

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У Кремлі також стверджують, що Москва сподівається "вийти на третій раунд переговорів" з Україною.

Крім того, Пєсков наголосив, що для підготовки до врегулювання конфлікту "ще має бути серйозна робота", а Україна "має зрозуміти, що ситуація змінилася порівняно з тим, що було три роки тому".

Переговори з Росією - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він готовий до переговорів із Володимиром Зеленським, однак відмовляється визнавати чинного президента України легітимним для підписання будь-яких угод.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Україна готова до припинення вогню і переговорів із Росією. До прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним готовий навіть Володимир Зеленський. Однак Кремль зневажливо ставиться до міжнародних ініціатив і нарощує агресію.

Водночас, президент України Володимир Зеленський говорив, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною лише через загрозу нових санкцій.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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