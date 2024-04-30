Чи буде депортація ухилістів додому до України: заява Кабміну

У питаннях війни не буває приємних рішень, військова кампанія триває, і Україна має здобути перемогу, сказала віцепрем'єрка Ольга Стефанишина.

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Україна має знати, яку кількість людей може мобілізувати - Стефанишина / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Україна не повертатиме військовозобов'язаних громадян з країн Євросоюзу в примусовому порядку. Оновлення військово-облікових даних спрямоване на те, щоб визначити, яку кількість українців держава потенційно могла б мобілізувати. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

В інтерв'ю DW вона розповіла про те, що Київ просить українців за кордоном оновити військово-облікові дані, щоб знати, скільки людей потенційно можна було б мобілізувати.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, в якому обсязі ми можемо замінювати хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - зазначила Стефанишина. відео дня

За її словами, у травні до України приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілві Йоганссон, щоб обговорити питання подальшого правового статусу українців за кордоном. Чинний механізм тимчасового захисту громадян на території Євросоюзу діє до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до воюючої країни не буде. Але в питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - наголосила Ольга Стефанишина.

Коротко щодо закону про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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Новий закон про мобілізацію в Україні, який набуде чинності 18 травня, передбачає оновлення військово-облікових даних, зокрема, і військовозобов'язаними громадянами, які перебувають за кордоном. Держава вирішила призупинити надання консульських послуг військовозобов'язаним українцям за кордоном, доки вони не оновлять свої дані для ТЦК.

Згідно з постановою Кабміну №443, військовозобов'язані українці у віці від 18 до 60 років не зможуть отримати або оновити внутрішні та закордонні паспорти в дипломатичних установах України за кордоном. Щоб зробити паспорт, доведеться повертатися додому.

Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки, сказали у Міністерстві оборони України. Оновити свої військово-облікові дані військовозобов'язані зможуть через консульські установи або електронний кабінет.

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