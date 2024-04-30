УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Чи буде депортація ухилістів додому до України: заява Кабміну

Андрій Ганчук
30 квітня 2024, 15:34оновлено 30 квітня, 17:01
У питаннях війни не буває приємних рішень, військова кампанія триває, і Україна має здобути перемогу, сказала віцепрем'єрка Ольга Стефанишина.
Мобілізація, кордон
Україна має знати, яку кількість людей може мобілізувати - Стефанишина / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Україна не повертатиме військовозобов'язаних громадян з країн Євросоюзу в примусовому порядку. Оновлення військово-облікових даних спрямоване на те, щоб визначити, яку кількість українців держава потенційно могла б мобілізувати. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

В інтерв'ю DW вона розповіла про те, що Київ просить українців за кордоном оновити військово-облікові дані, щоб знати, скільки людей потенційно можна було б мобілізувати.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, в якому обсязі ми можемо замінювати хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - зазначила Стефанишина.

відео дня

За її словами, у травні до України приїде єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілві Йоганссон, щоб обговорити питання подальшого правового статусу українців за кордоном. Чинний механізм тимчасового захисту громадян на території Євросоюзу діє до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до воюючої країни не буде. Але в питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - наголосила Ольга Стефанишина.

Чи буде депортація ухилістів додому до України: заява Кабміну
Коротко щодо закону про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Україна призупинила консульські послуги військовозобов'язаним за кордоном - головні новини:

Новий закон про мобілізацію в Україні, який набуде чинності 18 травня, передбачає оновлення військово-облікових даних, зокрема, і військовозобов'язаними громадянами, які перебувають за кордоном. Держава вирішила призупинити надання консульських послуг військовозобов'язаним українцям за кордоном, доки вони не оновлять свої дані для ТЦК.

Згідно з постановою Кабміну №443, військовозобов'язані українці у віці від 18 до 60 років не зможуть отримати або оновити внутрішні та закордонні паспорти в дипломатичних установах України за кордоном. Щоб зробити паспорт, доведеться повертатися додому.

Українцям за кордоном не роздаватимуть повістки, сказали у Міністерстві оборони України. Оновити свої військово-облікові дані військовозобов'язані зможуть через консульські установи або електронний кабінет.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація Кабмін війна Росії та України
Реклама

Головне за день

З митрополита УПЦ МП "Паші-мерседеса" зняли електронний браслет - ЗМІ

З митрополита УПЦ МП "Паші-мерседеса" зняли електронний браслет - ЗМІ

16:21 Україна
Вплине на хід боїв: розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані

Вплине на хід боїв: розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані

15:40 Україна
Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

15:37 Україна
Всі головні новини

Популярне

Після удочеріння двох дівчаток: Наталя Могилевська повідомила про свою нову дитину 19494

Після удочеріння двох дівчаток: Наталя Могилевська повідомила про свою нову "дитину"

Танцюрист-утікач Влад Яма показався в Криму 17662

Танцюрист-утікач Влад Яма показався в Криму

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ 13249

Загроза захоплення великого міста: у ЗСУ назвали напрямок нового удару РФ

Гороскоп на завтра 1 травня: Діви - вашу помилку викриють, Стрільців - поливатимуть брудом 4842

Гороскоп на завтра 1 травня: Діви - вашу помилку викриють, Стрільців - поливатимуть брудом

Останні новини

16:59

Триває реєстрація на головну HR-премію країни від Української Асоціації HR Pro та robota.ua новини компанії

16:49

Легендарний корабель М/S Alpo задля підтримки України вирушив у символічну місію на честь 80-річчя Нормандської операції актуально

16:43

"Мир в обмін на території": у США пояснили скандальні заяви Трампа

16:21

З митрополита УПЦ МП "Паші-мерседеса" зняли електронний браслет - ЗМІ

16:01

Це Жанна: Наталья Фріске побачила сестру

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:40

Вплине на хід боїв: розвідка оцінила наслідки удару по аеродрому РФ на Кубані

15:39

Лише одиниці знайдуть яблуко за 8 секунд: складна загадка на перевірку уважності

15:37

Масована нічна атака ATACMS на Крим: в окупантів - потужні втрати

15:34

Чи буде депортація ухилістів додому до України: заява Кабміну

Реклама
15:20

Король Чарльз не зустрічатиметься з Гаррі: названо причину

15:16

"Жму руку! Обнімаю!" - блюзнірство васала, яке привело війну в Україну, - Гладких про річницю діалогу Порошенка та Путіна

15:08

Церковне свято 1 травня: що заборонено робити у Страсну середу

15:00

Супер смачний салат на Великдень 2024: дивовижний рецепт, який попросять всіВідео

14:38

Зеленський оголосив про головну умову вступу України до НАТО

14:26

Знову наречена: Камалія підігріла чутки про нове заміжжя

14:11

Хапав за інтимні частини тіла: путініста Депардьє забрали в поліцію

13:58

Що робити, якщо вкусила бджола: лікарі описали правильну послідовність дійВідео

13:51

Китай допоміг режиму Путіна озброїтися рекордними темпами: у США розкрили деталі

13:29

Путіністка Успенська "приснула отрутою" в бік Пугачової

13:26

Дружина Віктора Розового розповіла про стан коміка після поранення в голову

Реклама
13:15

"Гори, гори, палай, гори, гори": рецензія на фільм "Каскадер"

13:03

РФ навмисне запустила саме таку ракету: стало відомо, якою зброєю Росія вдарила по ОдесіФотоВідео

12:47

У мережі захейтили доньку путіністки Кудрявцевої за доросле фото

12:19

Прогноз погоди на травень 2024: де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами

12:17

"Це все наша Настя": Потап висловився про Настю Каменських

12:12

Окупанти РФ переслідують дві головні "цілі": у ЗСУ пояснили ракетні удари по Україні

11:59

Аліна Гросу "злила" співачку Klavdia Petrivna і назвала її справжнє ім'я

11:28

Танцюрист-утікач Влад Яма показався в Криму

11:16

Член королівської сім'ї з візитом у Києві: Олена Зеленська підкорила стильним образом

11:14

"Буде загострення по всій лінії фронту": Гетьман назвав небезпечну дату для України

11:02

Гороскоп Таро на травень 2024: Ракам - новина, Левам - прибуток, Дівам - досягненняВідео

10:39

Китайський гороскоп на завтра 1 травня: Тигри - остерігайтеся, Коням - втрата близької людини

10:32

Привітання з річницею весілля - красиві слова та милі листівки

10:25

Війська РФ вдарили по Харкову: прильоти у двох районах, подробиціВідео

10:01

Якою буде погода на Великдень: майже літні температури і дощі

09:59

"А як же Мішель?": Позитив уперше публічно представив свою кохану

09:54

Окупанти двічі за ранок штурмували острів Нестрига: у ЗСУ пояснили його важливість

09:52

Коли Україна отримає винищувачі F-16: у Данії зробили прогноз

09:05

РФ готує наступ і б'є по Харкову, щоб "пом'якшити поле бою" - Financial Times

08:57

Гороскоп на завтра 1 травня: Діви - вашу помилку викриють, Стрільців - поливатимуть брудом

Реклама
08:43

"Ми точно будемо там": Блінкен сказав, за яких умов можливі переговори з РФ

08:10

Як Росія зганьбилася новою заявою про ATACMSПогляд

07:39

Під загрозою два міста: РФ готує наступ і обирає напрямок - ISW

06:43

У Криму пролунали вибухи: у РФ заявили про роботу ППО і перекрили Керченський міст

06:10

Китайські шпигунські мережі у Європі: зв'язки з Росією і кішки-дружиниПогляд

05:51

Гороскоп на травень 2024 для Козерогів: що чекає в роботі, фінансах, коханніВідео

05:30

Що не можна вдягати на Пасху: Андре Тан назвав суворі заборони, які не слід порушувати

04:55

Форсування Дніпра і захоплення важливого порту: полковник про сценарій контрудару ЗСУ

04:18

Росія розширює плацдарм на фронті: "літній" наступ уже триває - експерт

03:40

Маша Кондратенко оцінила чутки про те, що вона - Клавдія Петрівна

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти