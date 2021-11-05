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Війська РФ біля кордонів України і загроза для Києва: у Зеленського пояснили ситуацію і дії Москви

5 листопада 2021, 08:15

ЗСУ не фіксують створення росіянами ударних груп військ біля кордонів України, сказав Олексій Арестович.

Російські війська
Росія намагається залякати Україну і Захід, проте страху немає – Арестович / УНІАН

Росія проводить планові військові навчання, а полігони російських військових знаходяться близько до кордонів України. Під концентрацією військ біля українських кордонів в даному випадку слід розуміти повернення їх підрозділів з інших полігонів. Наразі ЗСУ не спостерігають ознак створення росіянами ударних військових угруповань на рубежах держави. Про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що пересування російських військ недалеко від українських кордонів, раніше зафіксоване на відео, пов'язане з плановими навчаннями двох дивізій. При цьому росіяни формують нові військові частини і підрозділи на українському напрямку.читайте такожЧи є путінські війська біля кордонів України-відповідь прикордонників

"У військових є такий вислів на всі випадки життя: ознак створення ударних угруповань не існує поки. Ми їх не бачимо. Те, що перекидається - це планові навчання двох дивізій, одна з яких стоїть на північному напрямку, а інша - на східному напрямку. Їх полігони знаходяться близько до кордонів з Україною. Вони їздять туди на навчання, а виглядає це, що страшні ешелони йдуть у бік України. "Страшне" відео про те, як пересуваються російські війська - це повернення з підрозділів з інших полігонів. Третя складова - це формування нових частин і підрозділів, які на українському напрямку формуються", - пояснив Арестович.

За його словами, пересування російських військових підрозділів біля українських кордонів почалися ще в березні 2018 року. Йдеться про появу супутникових знімків, опублікованих в США. Зараз же немає будь-якої додаткової концентрації російських збройних сил біля рубежів України. Фактично повторюється історія, яка вже була навесні-Російські вчення використовуються для реалізації інформаційної кампанії з дезінформації. Росія використовує військовий потенціал як один з інструментів впливу у своїй зовнішній політиці. Москва намагається залякати Київ і захід, проте страху немає.

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"Цей процес почався ще в березні 2018 року. Це стосується тих супутникових знімків, які публікували американські видання. Тобто ми не бачимо ніякої додаткової активності, а бачимо планову російську активність, але ця планова активність супроводжується інформаційно-психологічним тиском, розголосом. І в цьому сенсі ми бачимо повторення квітневої ситуації, коли російські планові навчання і пересування їхніх військ були використані для стратегічної дезінформаційної операції, яка повинна залякати і західних партнерів, і Україну, і український народ. Сказати:" Тримайте мене семеро, зараз Російська Федерація піде в наступ " ... навіть в керівних документах Російської Федерації їх збройні сили виступають одним з основних механізмів забезпечення зовнішньої російської політики. Вони роблять те, що вони завжди робили, тобто проводять операцію із залякування. Ми розуміємо це все, розуміють це і західні партнери. Ми не боїмося", - підкреслив Олексій Арестович

Війська Росії біля кордонів України

Американське видання The Washington Post 30 жовтня опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

У Міноборони України спростували інформацію про концентрації військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. Пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку і персонал біля кордонів України. Знімки були зроблені в Смоленській області, яка межує з Республікою Білорусь. Однак американці вважають, що такі дії вказують на концентрацію російських військ біля кордонів України.

У Пентагоні заявили, що їм відомо про інформації щодо військ Росії біля кордонів України. Вашингтон має намір продовжити консультації з союзниками з даного питання.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, відмовився коментувати статтю Politico про військах РФ біля кордонів України і підкреслив, що пересування військових підрозділів на своїй території є внутрішньою справою російської держави.

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