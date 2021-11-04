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"Ми живемо в стані війни": у Міноборони попередили про перекидання військ РФ до кордонів України

4 листопада 2021, 08:18

Українцям не слід хвилюватися - ситуація під контролем, каже заступник міністра.

армія, Росія, військові, російські військові
У Міноборони назвали терміни активізації військових РФ / Reuters

Навколо українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія постійно дислокує близько 90 тисяч солдатів. Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр каже, що збільшення військового контингенту РФ очікується вже грудні-січні.

Посилаючись на дані розвідки, представниця Міноборони в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що нинішню ситуацію з передислокацією російських військ українські військові спостерігають постійно.

"Нам слід очікувати в грудні і січні більше новин, ніж зараз. Розвідка каже, що саме в цей період планується збільшення контингенту",- розповіла Маляр.

Заступник міністра зазначила, що ситуація контролюється і на цей час це "не та ситуація, коли потрібно бити в набат".

читайте такожУ Кравчука попередили про повернення військ РФ до кордонів України"Але в будь-який момент ризик існує, ми живемо в стані війни. Розвідка відстежує рух цих сил. Протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону з Україною збройні сили РФ проводили цілу серію широкомасштабних командно-штабних навчань. І рух це пов'язано з тим, що певний час озброєння і техніка зберігалися в певному місці. Тож українцям не слід хвилюватися - ситуація під контролем",- заявила Маляр.

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Російські війська на кордоні з Україною

Як повідомляв Главред, раніше видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данилов спростував про інформацію збільшення контингенту російських військ на кордоні з Україною.

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так -те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять...", - заявив Данилов.

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Автор: Сергій Кущ
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війська Росії Міноборони України Маляр
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