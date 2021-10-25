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Кращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву

25 жовтня 2021, 06:47

НАТО вже давно на території України, а винна в цьому Росія, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Україна може направити свої ракети на Москву через агресивну політику Кремля щодо Києва - Арестович / УНІАН

Формально Україна наразі не вступила до Північноатлантичного альянсу, проте військові блоку дійсно присутні на території держави. Шлях Києва до НАТО продиктовано агресією Росії та окупацією Криму з Донбасом. Кращим варіантом для російської влади стане виведення військ із захоплених українських територій. У майбутньому не виключається сценарій, за якого ракети України будуть спрямовані на Москву. Про це заявив радник глави Офісу президента, спікер делегації Києва в ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі телеканалу Дім він розповів про те, що зміцнення співпраці України з НАТО – це провина Кремля. Згідно з його заявою, хоча Київ формально і не вступив до Північноатлантичного альянсу, на території країни дійсно знаходяться військові колективного блоку безпеки Заходу. Сторони проводять спільні військові навчання.

НАТО вже в Україні

"Дійсно, військовослужбовці сил НАТО знаходяться на території України в рамках навчальних місій. Ми проводимо спільні навчання. Тільки на цей рік їх заплановано 25. І НАТО давно присутнє на території України", - зазначив Арестович.

За словами чиновника, така ситуація стала можливою через те, що Росія у 2014 році окупувала Крим і Донбас, після чого продовжує свою агресію. Відтепер в країні немає суперечок, треба інтегруватися до Альянсу, чи ні.читайте також"Перешкодити зближенню України з НАТО - неможливо": у Путіна прийняли курс Києва на Захід

"Всередині України була тривала дискусія - треба нам вступати до НАТО, чи ні, з урахуванням того, що до 2014 року не було військової небезпеки. І своїми діями Кремль прибрав цю дискусію і отримав те саме наближення НАТО до кордонів Росії, якого вони так бояться. Відтепер "злого НАТО" в Україні дуже багато...але Кремль не розуміє ще найголовнішого. Що як тільки Україна вступить до НАТО, кожен український солдат стане солдатом НАТО. А це зовсім інша історія", - розповів він.

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Повернення Криму і Донбасу Україні - найкращий варіант для РФ

Як стверджує радник керівника Офісу президента, кращий варіант для Росії у цій ситуації - це мирне вирішення російсько-українського конфлікту з подальшим виведенням військ з Криму і Донбасу, а також виплатою Україні компенсації за окупацію її територій. ПЗа такого сценарію держави отримають підстави для можливого відновлення відносин, причому можна буде навіть обговорити питання проблеми інтеграції Києва до Альянсу.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"І ось тоді виникне підстава для відновлення нормальних відносин. І, можливо, можна буде всерйоз обговорити питання загроз своїй безпеці, які Російська Федерація бачить у можливому вступі України до НАТО. Тоді ми можемо говорити, як нормальні країни. Наразі ми не можемо говорити, як нормальні країни, тому що ми — військові противники. І до такої ситуації привела саме Росія", - зазначив Арестович.

Ракети України можуть бути спрямовані на Москву

Також він прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна, який раніше заявив про побоювання, що під виглядом навчальних центрів в Україні можуть з'явитися бази Північноатлантичного альянсу з ракетами, спрямованими на Москву. Спікер української делегації в ТКГ вважає, що в Кремлі можуть "догратися" до того, що на Москву будуть спрямовані ракети України, оскільки Київ продовжує працювати над ракетною програмою. Такі дії можуть стати відповіддю української держави на агресивну політику російської влади.читайте також"Ми повинні готуватися": Лукашенко розмістить на кордоні з Україною російські ракети

"Путін дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в якийсь найближчий осяжний час з однієї простої причини, що ми працюємо над ракетною програмою. І наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви. Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ані на яку Москву не були б спрямовані", - підкреслив Олексій Арестович.

Партнерство України та НАТО

Наприкінці вересня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про те, що Мінськ стурбований створенням в Україні "навчально-тренувальних таборів", які, на його думку, насправді є "базами НАТО". Лукашенко вже домовився з Путіним про координацію спільних дій, щоб не допустити появи іноземних військ на кордонах білоруської і російської держав.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що Росія відповіла на "розміщення військ НАТО в Україні" спільними військовими навчаннями з Білоруссю. При цьому можлива поява військ Альянсу на території української держави буде сприйнята в Кремлі як "перетин червоних ліній".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що Київ самостійно вирішуватиме, яким чином зміцнювати безпеку власної держави. За його словами,"червоні лінії" Москви обмежуються виключно територією РФ.

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