Перекидання військ РФ до кордонів України: у Пентагоні попередили про агресію

РФ стягує війська до кордону України / Facebook/mod.mil. rus

В американському оборонному відомстві прокоментували інформацію про нове скупчення російських військ на кордоні України.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив про те, що американській стороні відомо про публічні повідомлення про незвичайну російської військової активності біля території України, повідомляє AFP.

За його словами, США збираються продовжити консультації з союзниками і партнерами з цього питання.

"Як ми вже говорили раніше, будь-які ескалаційні або агресивні дії будуть викликати велику стурбованість у Сполучених Штатів", - додав Кірбі.

Що відомо про перекидання військ РФ до кордону України

Як повідомляв Главред, раніше видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, писало, що Росія знову нарощує свої збройні сили поблизу українського кордону. Це викликає стурбованість офіційних осіб у США та Європі.

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Відзначається, що в останні дні в мережі почали з'являтися ролики, на яких відображено пересування великої кількість російської військової техніки на півдні і заході країни.

Були помічені зокрема танки і ракети. Мета їх знаходження там поки невідома.