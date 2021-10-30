У ЗСУ оголосили про виведення військ України зі Старомар'ївки після гуманітарної акції

У 93-й бригаді Холодний Яр закликали не піддаватися на інформаційні провокації противника / УНІАН

Військові 93-ї механізованої бригади Збройних сил Холодний Яр 26 жовтня проводили заходи з охорони робочої групи, яка надавала допомогу жителям населеного пункту Старомар'ївка на Донбасі. Але після цього військові залишили село і повернулися до пунктів постійної дислокації згідно з Мінськими угодами.

Як повідомили у пресслужбі 93 ОМБр "Холодний Яр", інформація про те, що ЗСУ повернули село Старомар'ївку на Донбасі під контроль Києва, не відповідає дійсності. Військові охороняли робочу групу, яка надавала гуманітарну допомогу місцевих жителям. Однак після того, як захід завершився, українські військові залишили село.читайте такожПовернення Донбасу в Україну "військовим шляхом": у Росії вибухнули загрозою на адресу Києва

"Після завершення роботи гуманітарної місії в той же день, 26 жовтня, всі військовослужбовці 93 бригади, які були задіяні для охорони робочої групи, залишили населений пункт Старомар'ївка і повернулися до своїх місць несення служби на лінії зіткнення відповідно до Мінських домовленостей", - заявили військові.

У повідомленні зазначено, наразі жодного військовослужбовця української армії в межах Старомар'ївки немає.

"Не піддавайтеся на провокації та інформаційній пропаганді окупантів! - підкреслюється у заяві.

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Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що село Старомар'ївка Донецької області звільнено українськими військовослужбовцями 93-ї механізованої бригади. За його словами, український прапор над населеним пунктом було встановлено у відповідь на прохання місцевих жителів, стурбованих обстрілами з боку російсько-терористичних військ.

Командир 93-ї механізованої бригади Холодний Яр Дмитро Брижинський розповів, що військові були задіяні в проведенні гуманітарної акції, спрямованої на надання допомоги місцевим жителям. Він підкреслив, що після того, як завдання було виконано, військові залишили райони навколо Старомар'ївки і повернулися до постійних пунктів дислокації.

Звинувачення на адресу ВСУ щодо села Старомар'ївка

У середу 26, жовтня з'явилися відомості про те, що ЗСУ нібито зайняли село Старомар'ївка у Донецькій області. Село знаходиться в сірій зоні Операції об'єднаних сил. Представники бойовиків "ДНР" заявили, що українські військові, мовляв, спробували встановити контроль над цією територією.

У штабі Операції об'єднаних сил офіційно повідомили, що війська ЗСУ не займали село Старомар'ївка у Тельманівському районі Донецької області. В ООС назвали таку інформацію черговою спробою росіян звинуватити Київ у порушенні лінії розмежування в зоні конфлікту на Донбасі.