Війська РФ 24 лютого атакували будівлю ОП: ми відбивалася, там були моя дружина і діти - Зеленський

Чесно кажучи, у мене ніколи не було мети отримати такі знання, - Зеленський / Офіс президента

Війська Росії в перші години після початку повномасштабного військового вторгнення на територію України намагалися штурмувати будівлю Офісу президента, в якому перебував глава держави, його сім'я і команда. Українські військові вже билися з російськими окупаційними військами на вулицях. Майже за декілька хвилин загарбники опинилися біля будівлі ОП, постріли були чутні в стінах будівлі на Банковій. Окупанти планували вбити президента, або взяти його з сім'єю в заручники. Почалися перестрілки навколо урядового кварталу. Главі держави і помічникам роздали бронежилети і автомати. США пропонували евакуацію до Польщі, але у відповідь отримали прохання про надання зброї. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю журналісту Time Саймону Шустеру він розповів про те, що коли розпочалася війна, в Офісі президента перебували дружина, діти глави держави і помічники. Чиновники на Банковій намагалися захистити будівлю будь-якими підручними засобами, а ЗСУ вже билися з окупантами на вулицях.

З'ясувалося, що російські війська за декілька хвилин опинилися біля президентської адміністрації. Постріли військових були чутні в стінах Офісу президента України.

Військам РФ ставили завдання - вбити президента України, або взяти в заручники його та його сім'ю

Як повідомили Зеленському, ударним групам РФ, які опинилися на парашутах в центрі Києва, поставили завдання – вбити президента або взяти в заручники його і його сім'ю. Навколо урядового кварталу йшли перестрілки. Охоронці вимкнули світло і привезли для Зеленського і його команди близько десятка бронежилетів і автоматів.

"Російські війська двічі намагалися штурмувати", - розповів радник керівника ОП Олексій Арестович.

Зеленський акцентував увагу на тому, що в момент спроби штурму Офісу там знаходилися його дружина і діти.

"Мені потрібні боєприпаси, а не притулок"

Сполучені Штати Америки, а також інші держави, пропонували президенту і його команді евакуюватися з Києва і створити уряд у вигнанні. Ймовірно, у східній Польщі. Однак під час розмови захищеою лінією Зеленський відмовився від такої пропозиції.

"Мені потрібні боєприпаси, а не притулок", - сказав президент.

"Я постарів від цієї жорстокості"

За два місяці після початку жорстокої війни зі страшною кількістю жертв, президент поділився своїми думками і переживаннями. Він сказав, що героїчний спротив українців ворогу триває.

"Я постарів від цієї жорстокості. Я постарів від побаченого і пережитого гніву. Це пов'язано з кількістю загиблих і тортурами, які здійснювали російські солдати проти українців. Чесно кажучи, У мене ніколи не було мети отримати такі знання...", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці, 24 лютого, оголосив про війну Росії проти України. Військові дії він назвав "спеціальною військовою операцією". Російські війська здійснили вторгнення на територію України зі своєї країни і з Білорусі. Пішли ракетні та авіаційні удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури української держави.

Війна триває. Сили оборони України відбивають ворожі атаки російських окупаційних військ.

Президент Володимир Зеленський 18 квітня заявив про початок наступу Росії на Донбасі. Окупанти стягнули до регіону велику кількість військ і військового контингенту. Українці продовжують битися.

Радник глави ОП Олексій Арестович сказав, що армія України готується до контранаступу на захоплені позиції військ РФ. Як тільки Захід надасть Києву важке озброєння, українські війська негайно перейдуть у наступ.

Як вважає Арестович, війська України можуть розпочати наступ на російських окупантів до середини червня. До кінця травня-початку червня Києву повинні надати потрібну кількість озброєнь. Застосування такої зброї може змінити баланс сил на деяких ділянках фронту.

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