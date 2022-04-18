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Росія почала битву за Донбас: Зеленський попередив українців

18 квітня 2022, 23:11

Президент заявив, що Росія не зменшує темпу використання ракет проти України.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас.

У своєму зверненні президент попередив українців, що "нічого ми не віддамо, а чужого нам не треба".

"Значна частина російських військ сконцентрована там для наступу. Скільки б туди не зганяли військових, ми будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо", - заявив президент.

Також президент України прокоментував атаку Росії по Львову і Дніпру. Зокрема Зеленський пояснив, що Росія своїми ракетними ударами досягає хіба що самодемілітаризації.

Президент заявив, що Росія не зменшує темпу використання ракет проти України, хоча мала б усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас навіть у нинішніх умовах.

Але коли закриють всі лазівки для уникнення санкцій і введуть нові обмеження, то відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним.

"Тобто російські ракетні удари призводять лише до одного - ракетної само-демілітаризації Росії. Схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями", - пояснив Зеленський.

Президент України назвав ракетні удари Росії стратегічною безглуздістю.

"Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині і будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ і історія заберуть в Росії значно більше, ніж російські ракети в України. Кожне втрачене життя - це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію як загрозу", - пояснив президент.

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Битва України і Росії за Донбас

У США зробили прогноз про наступ Росії на Донбас вже в найближчі дні. Американці вважають, що в регіоні очікуються запеклі наземні бої. Вашингтон у зв'язку з цим проводить роботи із Заходом щодо прискорення поставок зброї силам оборони України.

Координатор групи Інформаційний спротив Костянтин Машовець заявив, що армія України провела тактичну контратаку на ділянці між Святогірськом і Кремінною на Донбасі. Військам вдалося відкинути ворога в районі Кремінна-Рубіжне. Крім того, їм вдалося створити загрозу лівому флангу Ізюмського угруповання противника, просунувшись у бік річки Оскол.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, що окупанти Росії продовжують стягувати війська і техніку на Донбасі. Але вони не можуть організувати наступ. Ворожі атаки блокують ЗСУ, які ведуть потужне стримування ворога.

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