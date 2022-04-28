Байден виступив з терміновою заявою з приводу війни в Україні

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден 28 квітня виступив з новою заявою з приводу повномасштабної війни Росії проти України.

Байден висловив свою підтримку українцям, які захищають свою землю від російських загарбників.

Важливі заяви Байдена:

Президент США заявив, що "якщо ми будемо діяти, то ситуація в Україні буде тільки погіршуватися".

На думку Байдена, Путін може покласти край цій війні у будь-який момент, адже саме Росія є агресором.

"Поки російська агресія триватиме, ми будемо продовжувати надавати військову допомогу Україні. Зброя, про яку ми заявляли два тижні тому, вже в Україні", - заявив Байден.

У Конгрес направлена заявка на виділення додаткових коштів на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні.

До Конгресу направлено проект закону про конфіскації активів російських олігархів та їх передачі Україні.

"Заяви Росії про те, що проти неї воює НАТО, не що інше, як спроба виправдання свого провалу в Україні", - додав Байден.

читайте також"Київ все ще стоїть": Байден зробив нову заяву про війну Путіна в Україні

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте також: