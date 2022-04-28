УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу: експерт пояснив, яким буде фінал війни

28 квітня 2022, 02:55

Ресурси Росії уже на межі, натомість держави-партнери надають Україні все більше зброї для захисту від РФ. Це вплине на фінал війни.

Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу, зазначає військовий експерт Валентин Бадрак/ Макс Левин

У РФ ресурси для ведення війни уже на межі, тому не дарма битву за Донбас називають вирішальною. З такою інтенсивністю, як зараз, армія Росії може вести війну не більше, ніж упродовж кількох тижнів.

Проте це не означає, що після виснаження сил країни-агресорки її бойові дії проти України припиняться. Найгіршим варіантом для нашої держави може бути ситуація, коли армія РФ спробує "окопатися" і закріпитися на зайнятих територіях – тоді їх буде важче звідти вигнати. Про це розповів письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак під час чату на Главреді.

За словами Бадрака, Путін хоче зберегти своє обличчя у війні, яку вже програє. Тому він готує певні заходи, щоб продемонструвати їх і світу, і власному суспільству.

Доля путінського режиму буде остаточно вирішена 9 травня, вважає військовий експерт. У зв’язку з цим може відбутися перехід до іншої фази війни.

"Для України найбільш негативний аспект тут може полягати в тому, що Путін перейде до "окопування" та утримання захоплених позицій. Тоді Україні для того, щоб виколупати ворога, буде потрібна дуже потужна зброя. На Заході це добре розуміють, тому зараз триває підготовка українських артилеристів – адже США надають потужну артилерійську зброю, а також потужні безпілотні комплекси", – каже Бадрак.

Найближчим часом в Україні з’явиться дуже потужна артилерія західного виробництва. Це надасть Україні більше можливостей для розблокування Маріуполя і вибивання зі своїх територій російських окупантів. Таким чином, завдяки озброєнню, яке нашій державі надають країни-партнери, в України з кожним днем стає все більше можливостей іти у контрнаступ.

"Отже, за умов появи нових озброєнь з’являються передумови для українського наступу. І з’являється все більше підстав вважати, що Україні вдасться перемогти у битві за Донбас", – наголосив військовий експерт.

Бадрак зазначив, що на ефективність вибивання військ РФ з українських територій впливатиме низка аспектів:

  • потужність удару ЗСУ під час битви за Донбас;
  • те, наскільки добре країни-партнери забезпечать Україну якісним і потужним важким озброєнням, яке допоможе вражати ворога на великих відстанях;
  • наскільки верхівка в Росії буде здатна впливати на Путіна і переконувати його перейти до перемовин.

Нагадаємо, в Туреччині сподіваються, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путнім може відбутися уже найближчими днями.

Також раніше США і союзники заговорили про нову більш довгострокову мету війни: Росію потрібно рішуче перемогти на полі бою і так знесилити, щоб вона більше не могла напасти на Україну повторно.

Читайте також:

viber
війна в Україні вторгнення Росії Валентин Бадрак новини України новини Донбасу
Реклама
Популярне
Під горілку і російську попсу: Мережу підірвала вечірка в Данії біженців з ХарковаПід горілку і російську попсу: Мережу підірвала вечірка в Данії біженців з Харкова Гороскоп на травень 2022 року для Левів: велике кохання, прибуток і багато радощів життяГороскоп на травень 2022 року для Левів: велике кохання, прибуток і багато радощів життя Як кремлівський психопат публічно принизив Генсека ООНЯк кремлівський психопат публічно принизив Генсека ООН Немає гарантій безпеки без Криму і Донбасу: Путін вибухнув "умовою" на перемовини з УкраїноюНемає гарантій безпеки без Криму і Донбасу: Путін вибухнув "умовою" на перемовини з Україною У Маріуполі снаряд окупантів вбив чоловіка, який направляв російські "Гради" на житлові масиви в 2015 роціУ Маріуполі снаряд окупантів вбив чоловіка, який направляв російські "Гради" на житлові масиви в 2015 році
Підтримайте Главред

Останні новини

02:55

Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу: експерт пояснив, яким буде фінал війни

02:27

Дошка ганьби: повний список продажних артистів-розпалювачів війни

01:57

Генерал озвучив три можливі сценарії війни: повністю Україну влаштовує тільки один з нихВідео

01:27

Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта

00:24

Орки випустили по Сумській області більш ніж півсотні снарядів за пів години

Реклама
00:12

Друг Путіна прогнозує "дуже складну ситуацію" у РФ - у Зеленського у відповідь рознесли Кремль

27 квітня, середа
23:40

Україна отримає потужну зброю: Арестович розповів, коли чекати на запеклі боїВідео

23:32

Олександр Пономарьов оголосив у розшук близького друга

23:04

Якщо Придністров'я вступить у війну проти України, це означатиме, що анклаву кінець - ПодолякВідео

22:59

На Харківщині бійці ЗСУ взяли в полон п'ятьох орків

22:54

"Нам ніхто нічого не сказав": у родині Позитива сталося гореВідео

22:33

Подоляк про зустріч Зеленського та Путіна: Росія ще не позбулася ілюзій

22:23

Чудове відео: "Ой, у лузі червона калина" заспівали по всьому світу

22:09

"Коли настане день, закінчиться війна": Ілона Гвоздьова знову стане нареченоюВідео

22:06

"Це звучить дивно": Подоляк дорікнув ООН у безініціативностіВідео

21:40

Журналісти ідентифікували окупантів, які знущалися над священиків на Київщині

21:38

Мінус квоти і мита на експорт: Євросоюз на рік відкриє свою економіку для України - ЗеленськийВідео

21:23

Камбербетч розповів, як піклується про сім'ю з України

21:23

За крок до Третьої Світової, або Що означала зустріч у "Рамштайні"Погляд

21:11

Гороскоп для Стрільців на травень 2022: виграш в лотерею, ривок і новий етапВідео

Реклама
21:10

ООН сформувала команду з евакуації людей з МаріуполяВідео

20:38

Друкують бюлетені: орки готують "референдум" у Херсонській областіВідео

20:35

Попереду кілька дуже важких тижнів боїв на Донбасі - РезніковВідео

20:28

Україна готова взяти під контроль Придністров'я - у Молдові відреагували на заяву АрестовичаВідео

20:20

Швейцарія впровадила жорсткі санкції проти Росії

20:04

Купатимуться в грошах: шість знаків зодіаку стануть улюбленцями долі в травні

19:52

Вибач, малеча: дівчинка подарувала українському бійцеві іграшку і загинула від російських бомб у Маріуполі

19:51

Росію вигнали з Всесвітньої туристичної організації ООН

19:37

Вирішальний період війни в Україні близько: чому чим ближче 9 травня, тим ядерніша істерика ПутінаПогляд

19:23

Путін зібрався в травні приєднати "ЛДНР" до Росії, а у Херсонській області оголосити "ХНР" – ЗМІВідео

19:15

Рашисти позбавили Ірину Білик вдома: "Мені нікуди повернутися"

19:12

Скоро на Скорпіонів проллється грошовий дощ - докладний гороскоп на травень 2022

18:31

Намагаються захопити Донбас і пробивають коридор до Криму: окупанти РФ продовжують наступ на УкраїнуВідео

18:24

Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість

18:20

Будемо завдавати блискавичні удари: Путін знову спробував налякати Захід ядерною "дубиною"

18:11

Війна прийде в Одесу, або Чим небезпечне для України бурління в Придністров'їПогляд

17:40

iPhone у Росії перетворюється на "цеглину": застосунки видаляються, а акаунти хитрунів блокує Apple

17:31

Заступництво вищих сил і доленосні зміни: три знаки можуть розраховувати на це в кінці квітня

17:27

Психолог пояснила, чому російські окупанти паскудять і забруднюють калом захоплені будинки

17:09

Любов під час війни: Даша Астаф'єва розповіла про новий роман після розриву з КімомВідео

Реклама
16:50

ЗМІ розповіли, як завдяки розвідці США ЗСУ регулярно обманюють російських окупантівВідео

16:43

Мають намір звинуватити в нападі Україну: Росія готує ракетні удари по Придністров'ю - ЗСУВідео

16:26

13 разів влупили по орках: ЗСУ на Півдні взяли 5 трофеїв важкої техніки і знищили десятки рашистівВідео

16:11

Встигни ткнути Путіна першим: як США вирішили перетворити Росію на ще одне СомаліПогляд

15:50

Ступка пояснив, чому відсиджується закордоном і не захищає Україну

15:45

Про обмін Медведчука на українських військових мови не йде - ПєсковВідео

15:44

Проводи 2022 в Україні: дата, традиції та заборони свята

15:38

"Із Зе він перетворився на Зеленського": Кондратюк пояснив, чому перестав критикувати президента

15:07

Свята вода – замість ремонту: в РФ освятили атракціони після двох нещасних випадківВідео

14:52

Ленд-ліз для України - що це і як він допоможе у війні з Росією

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти