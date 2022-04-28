Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу: експерт пояснив, яким буде фінал війни

Україна з кожним днем має більше умов для контрнаступу, зазначає військовий експерт Валентин Бадрак/ Макс Левин

У РФ ресурси для ведення війни уже на межі, тому не дарма битву за Донбас називають вирішальною. З такою інтенсивністю, як зараз, армія Росії може вести війну не більше, ніж упродовж кількох тижнів.

Проте це не означає, що після виснаження сил країни-агресорки її бойові дії проти України припиняться. Найгіршим варіантом для нашої держави може бути ситуація, коли армія РФ спробує "окопатися" і закріпитися на зайнятих територіях – тоді їх буде важче звідти вигнати. Про це розповів письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак під час чату на Главреді.

За словами Бадрака, Путін хоче зберегти своє обличчя у війні, яку вже програє. Тому він готує певні заходи, щоб продемонструвати їх і світу, і власному суспільству.

Доля путінського режиму буде остаточно вирішена 9 травня, вважає військовий експерт. У зв’язку з цим може відбутися перехід до іншої фази війни.

"Для України найбільш негативний аспект тут може полягати в тому, що Путін перейде до "окопування" та утримання захоплених позицій. Тоді Україні для того, щоб виколупати ворога, буде потрібна дуже потужна зброя. На Заході це добре розуміють, тому зараз триває підготовка українських артилеристів – адже США надають потужну артилерійську зброю, а також потужні безпілотні комплекси", – каже Бадрак.

Найближчим часом в Україні з’явиться дуже потужна артилерія західного виробництва. Це надасть Україні більше можливостей для розблокування Маріуполя і вибивання зі своїх територій російських окупантів. Таким чином, завдяки озброєнню, яке нашій державі надають країни-партнери, в України з кожним днем стає все більше можливостей іти у контрнаступ.

"Отже, за умов появи нових озброєнь з’являються передумови для українського наступу. І з’являється все більше підстав вважати, що Україні вдасться перемогти у битві за Донбас", – наголосив військовий експерт.

Бадрак зазначив, що на ефективність вибивання військ РФ з українських територій впливатиме низка аспектів:

потужність удару ЗСУ під час битви за Донбас;

те, наскільки добре країни-партнери забезпечать Україну якісним і потужним важким озброєнням, яке допоможе вражати ворога на великих відстанях;

наскільки верхівка в Росії буде здатна впливати на Путіна і переконувати його перейти до перемовин.

Нагадаємо, в Туреччині сподіваються, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путнім може відбутися уже найближчими днями.

Також раніше США і союзники заговорили про нову більш довгострокову мету війни: Росію потрібно рішуче перемогти на полі бою і так знесилити, щоб вона більше не могла напасти на Україну повторно.

Читайте також: