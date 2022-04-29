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"До 9 травня стануться вирішальні події": військовий експерт назвав три сценарії закінчення війни

29 квітня 2022, 05:05

Війна могла б закінчитися швидко, якби в РФ знищили б Путіна. Проте поки немає ознак, що готується його ліквідація.

Військовий експерт назвав три сценарії закінчення війни/ Фото УНІАН

Подальший розвиток війни в Україні залежить від кількох чинників. Перший з них – наскільки українській армії вдасться нанести ураження російським військам під час битви за Донбас.

Другий аспект, який впливатиме на хід війни – наскільки якісну і потужну зброю Україні надасть Захід. Також на розвиток подій вплине те, наскільки можливою буде силова деблокада Маріуполя. Про це розповів письменник, військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак під час чату на Главреді.

За його словами, є три сценарії завершення війни Росії проти України. Один з них передбачає ліквідацію Путіна його ж оточенням в Росії – і це було б найшвидшим способом завершити війну. Проте поки що немає ознак, що готується ліквідація російського диктатора.

Три сценарії завершення війни

Перший сценарій передбачає, що на території України залишиться частина військ Росії, а Путін за таких умов переходитиме до обговорення перемир’я.

"Якщо Україна і світ дозволять Путіну зберегти обличчя у цій війні, він залишить частину військ на території України (причому я маю на увазі не тільки Крим та раніше окуповані території Донбасу, а ще й, наприклад, сухопутний коридор до Криму) і буде переходити до перемир’я", – зазначає Валентин Бадрак.

За другим сценарієм Путін дасть команду російським військам окопатися на позиціях на тих територіях, де вони зараз перебувають. Якщо це станеться, то війна може перейти у затяжну форму, адже загарбників буде важче вибити з окупованих територій.

"Тоді українським військам доведеться буквально видовбувати росіян із Півдня та Сходу України силовим шляхом. Але при цьому час гратиме на Україну", – наголошує військовий експерт.

читайте такожКрах Путіна і результат битви за Донбас: Гордон зробив прогноз щодо війни Росії проти УкраїниТретій сценарій – не основний, але можливий – передбачає ліквідацію Путіна його ж оточенням. Проте при цьому не варто сподіватися, що його наступник буде вести кардинально іншу політику щодо України. Якщо після ліквідації Путіна його пост займе хтось з його оточення, він може продовжити вести антиукраїнську політику.

"Але при цьому у нас з’явиться можливість швидше закінчити війну шляхом переговорів і добитися виведення російських військ хоча б на ті позиції, які вони займали ще 23 лютого, а, можливо, навіть із Криму та ОРДЛО", – зазначає експерт.

Бадрак наголошує, що те, який із цих сценаріїв спрацює, великою мірою залежатиме від того, як розвиватимуться події до 9 травня.

Проте, за його словами, найімовірнішими станом на цей час виглядають перші два сценарії, адже "поки що немає ознак того, що Путіна можуть розірвати прямо зараз". Ліквідувати російського диктатора можуть пізніше, коли РФ почне тріщати по швах під дією санкцій.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Півдня України російські окупанти планують створити квазіутворення під назвою "Південна Русь". З причиною в Кремлі вирішили не морочитися, а повторили штамп 2014 року про "бандерівців", чим намагалися легітимувати захоплені території Донбасу, на яких утворили "ДНР" і "ЛНР".

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні. Він додав, що Москва не може домогтися поставлених цілей і перебуває у відчайдушному становищі.

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війна в Україні вторгнення Росії Валентин Бадрак
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