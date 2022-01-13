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Військові "ігрища" РФ біля кордонів України розлютили Захід: Данілов закликав надати Києву потужну допомогу

13 січня 2022, 11:37

Війська Росії біля кордонів України зіграли злий жарт з росіянами і мобілізували Захід, вважає Олексій Данілов.

Олексій Данилов
Україна дякує Заходу за підтримку, однак хотіла б, щоб рівень допомоги був таким, як у Афганистані за часів присутності там США - Данілов / УНІАН

Захід продовжує підтримувати Україну, однак можна було б посилити допомогу до рівня, коли США були присутні у Афганістані. Концентрація російських військ біля українських кордонів не просто мобілізувала, а розлютила західний світ. Київ вдячний за підтримку західним країнам і НАТО, проте очікує нової матеріальної та військово-технічної підтримки. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У інтерв'ю Українській правді він розповів про те, що Захід надає стабільну підтримку Україні, проте у Києві хотіли б посилення допомоги. Наприклад, до рівня Афганістану, коли там перебували США.читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу

"Підтримка наших західних партнерів присутня постійно, хоча і в режимі різної інтенсивності, на жаль. Звичайно, нам хотілось би більше, особливо на фоні тієї колосальної допомоги, яку отримав "доталібанський" Афганістан. І в цьому випадку, американська зброя точно би опинилась в міцних руках, які б її не кинули при першій зустрічі з ворогом", - зазначив Данілов.

Крім того, за його словами, маневри росіян з військами біля кордонів України зіграли з Росією злий жарт. Такі дії, схоже, не просто об'єднали, а й розлютили Захід.

"Щодо військових "ігріщ" Росії біля українського кордону то вони зіграли з росіянами злий жарт. Замість того, щоб відлякати Захід, вони навпаки змобілізували його і мені здається навіть зробили неможливе – розлютили його", - вважає чиновник.

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Також він додав, що Україна дякує західному світу, а особливо НАТО, за підтримку, і очікає на продовження допомоги. Важливими аспектами є проведення спільних військових навчань і присутність кораблів Альянсу в Чорному морі.читайте такожВирок для НАТО: Єрмак висловився про можливе вторгнення Росії в Україну

"У свою чергу, ми звичайно дякуємо і розраховуємо на продовження підтримки зі сторони Заходу і особливо НАТО. Це стосується матеріальної допомоги, особливо в частині повітряно-військової оборони і засобів боротьби с російськими безпілотниками, які наростили можливості проведення розвідувальних заходів на український території. Вкрай важливим також є проведення західних військових навчань, як сил НАТО так і спільних з Україною, що дуже нервує росіян і заставляє постійно відволікати сили та засоби. Окреме питання – постійної присутності на ротаційній основі кораблів НАТО в Чорному морі і в першу чергу мова про кораблі з ракетним озброєнням", - підкреслив Олексій Данілов.

Загроза військового вторгнення Росії в Україну

Американське видання The New York Times 7 січня показало нову карту, на якій зафіксовано посилення військ Росії біля кордонів України. За даними журналістів, росіяни сконцентрували близько 100 тисяч військ біля кордонів української держави, оточивши рубежі з трьох сторін.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія готує сценарій нової гібридної атаки проти України для дестабілізації ситуації в державі. Як уточнила чиновниця, біля кордонів України знаходяться близько 100 000 російських військ.

Представниця Штатів на перемовинах щодо безпеки з РФ Венді Шерман попередила Москву про жорсткі санкції у разі нового військового вторгнення в Україну. При цьому американці не мають наміру блокувати можливий вступ Києва до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що питання інтеграції України до Альянсу вирішуватиметься Києвом та країнами-учасницями організації. У Росії немає жодного права на вето. Колективний блок безпеки Заходу не піде на поступки щодо територіальної цілісності України, Грузії та Молдови, а також закликає росіян вивести свої війська з цих країн.

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