Поразка РФ у боротьбі за Україну і страх Заходу перед війною: у США пояснили дії Москви

Україна все ближче підходить до Заходу, а політика Росії щодо Києва зазнала поразки - дипломат / УНІАН

Росія працює над просуванням на арені світової політики теми нерозширення Північноатлантичного альянсу через посилення відносин Заходу та України. Москва поспішає, оскільки в Кремлі бачать провал своєї політики щодо Києва і втрату базису для встановлення контролю над українською державою. Тому росіяни конструюють штучні кризи. Москва використовує фактор страху Заходу перед війною, щоб заважати Альянсу приймати результативні рішення. Про це заявив колишній заступник генерального секретаря НАТО, американський дипломат Олександр Вершбоу.

Під час Київського безпекового форуму він розповів про те, що Москва форсує події через провал своєї політики щодо України та зближення країни із західним світом. Росіяни формують штучні кризи, оскільки втрачають можливість для встановлення контролю над Києвом.

"Я думаю, що Росія поспішає через те, що вони знають, що їхня політика щодо України зазнала поразки. Вони переживають, що Україна все ближче підходить до Заходу, вона поглиблює свої відносини з НАТО, з Євросоюзом. Йдеться навіть про потенційне членство в майбутньому. І це змушує їх фабрикувати кризи, їх винаходити, їх викликати, тому що вони втрачають основу для підкорення України", - зазначив Вершбоу.

Також він додав, що заяви Росії про проблеми своєї безпеки у зв'язку з посиленням інтеграції України і НАТО, є тільки однією з причин. Москва намагається скористатися ситуацією, пов'язаною зі страхом Заходу перед війною. РФ нагнітає обстановку і підсилює військову риторику, щоб перешкодити Альянсу приймати раціональні рішення.

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читайте такожЗагрози Україні не буде, якщо Київ піде на запуск "Мінська": РФ вибухнула ультиматумом Заходу"Таким чином, вони вимагають, щоб розширення НАТО було зупинено через те, що у них є проблеми з безпекою. Історія показує, що це не так. Це одна з причин, чому вони поспішають. Крім того, вони хочуть скористатися страхами Заходу перед війною. Вони постійно розпалюють цю ситуацію, цю риторику щодо війни, щоб заважати НАТО приймати виважені рішення", - підкреслив Олександр Вершбоу.

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Перемовини НАТО та Росії

Рада НАТО-Росія відбулася 12 січня. За підсумками перемовин генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що блок готовий до подальших перемовин з Москвою. Однак Альянс не підтримує заяви росіян, спрямовані на блокаду подальшого розширення НАТО. Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова в майбутньому можуть вступити до колективного блоку безпеки Заходу.

НАТО не піде на компроміси з РФ щодо приводу територіальної цілісності цих країн і вимагає від Москви вивести свої війська з окупованих українських, молдавських і грузинських територій.

У Північноатлантичному альянсі попередили Росію про те, що якщо Москва піде на військову операцію проти України, військово-політичний блок посилить свою присутність у Східній Європі.

Росія звинуватила НАТО у блокаді ініціатив щодо зниження градуса напруги ситуації. Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін вважає, що відносини Москви та Альянсу "знаходяться на критичному рівні".