Військовослужбовці-строковики отримуватимуть додатково по 30 тисяч гривень

Українські військові отримають надбавку до виплат / pixabay, Офис президента

На період дії воєнний стан військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду в 30 000 гривень щомісяця, йдеться в Facebook Міноборони України.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови від 28 лютого 2022 № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану", якими виключив обмеження по виплаті військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 000 гривень щомісяця.

Таким чином, в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної пограничнойслужбы України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спецслужби транспорту, особам рядового і начальницького складу ДСНС України, Національної поліція України буде виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 000 грн щомісяця.

Як відомо, всім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки на період воєнного стану розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн на місяць.

Сім'ям українських військовослужбовців, загиблих у російській війні, виплачуватиметься одноразова грошова допомога у розмірі 15 млн грн. Суму розподілять рівними частками на всіх одержувачів.

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