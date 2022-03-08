Українські копи показали, як знешкоджували ворожий танк в Миколаєві

Знищення техніки РФ / Нацгвардія

Нацполіція опублікувала відео, на кадрах якого українські захисники знищують танк і БМП російських військових у Миколаєві.

"Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними пострілами знешкоджені ворожі танк і БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, Херсонського і Миколаївського КОРДу і патрульної поліції", - йдеться в повідомленні НПУ у Twitter.

Як відомо, вранці 7 березня російські загарбники вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.

Ох і дали наші жару окупантам в Миколаїві ? ?



Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає ?



Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції.



Все буде Україна ? ? #stoprussiapic.twitter.com/3zY4RA5dpu - Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 7, 2022

Нагадаємо, минулої ночі ворог обстріляв військову частину в Миколаєві. Загинули вісім солдатів, які в цей момент спали. 19 отримали поранення. Ще вісім шукають.

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