Українські копи показали, як знешкоджували ворожий танк в Миколаєві

Точними пострілами знешкоджені ворожі танк і БМП.
Нацполіція опублікувала відео, на кадрах якого українські захисники знищують танк і БМП російських військових у Миколаєві.
"Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними пострілами знешкоджені ворожі танк і БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, Херсонського і Миколаївського КОРДу і патрульної поліції", - йдеться в повідомленні НПУ у Twitter.
Як відомо, вранці 7 березня російські загарбники вдарили по Миколаєву з реактивних систем залпового вогню.
Ох і дали наші жару окупантам в Миколаїві ? ?- Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 7, 2022
Точними вистрілами знешкоджено ворожі танк та БМП. Горить-палає ?
Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, херсонського та миколаївського КОРДу і патрульної поліції.
Все буде Україна ? ? #stoprussiapic.twitter.com/3zY4RA5dpu
Нагадаємо, минулої ночі ворог обстріляв військову частину в Миколаєві. Загинули вісім солдатів, які в цей момент спали. 19 отримали поранення. Ще вісім шукають.
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