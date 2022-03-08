"Нова Хатинь": російські загарбники знищили Ізюм

Влада Ізюма називає його "новою Хатинню" / соцмережі

Заступник міського голови Ізюму з гуманітарних питань Володимир Мацокін назвав місто новою Хатинню. За його словами, після обстрілів окупантів населений пункт став місцем болю відчаю.

"Ізюм - це нова Хатинь! Місце болю, відчаю і сліз", - написав Мацокін в Facebook.

Чиновник стверджує, що центр Ізюму перетворився на суцільні руїни. Скрізь видно купи каменів, воронки, понівечені дерева, дірки від снарядів в багатоповерхівках.

"Більше немає автовокзалу, суду, залізничного вокзалу, виконкому, медичного коледжу, поліції, військкомату, десятків магазинів і контор, в приміщенні лікарні немає вікон, в дитячу спортивну школу потрапив снаряд. Центральний парк як місце кривавого побоїща", - зазначив він.

Мацокін підкреслив, що в Ізюмі ніколи не було військових частин.

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А тепер у місті немає їжі, води, світла, газу, тепла та зв'язку.

Крім того, жителі вже шосту добу знаходяться в укриттях, і у них немає можливості виїхати з міста через постійні артобстріли. Також волонтери не можуть завести гуманітарну допомогу.

"Прошу всіх хто приймає рішення! Зробіть зелений коридор для виїзду! Зробіть гуманітарний коридор для завезення гуманітарної допомоги!"- закликав Мацокін.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь. У місті немає жодного вцілілого району.

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