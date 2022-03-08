Зеленський відкликає українських миротворців для захисту держави

В Україну прибудуть високопрофесійні військові з усіх місій у світі.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким відкликає всіх українських миротворців з місій у світі для оборони держави проти російського агресора.
"Президент України в. Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців-високопрофесійних військових - з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії. Слава Україні!", - написав заступник голови офісу президента Андрій Сибіга в Facebook.
Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова отримала медаль Свободи Рональда Рейгана, яку передав Керівник Президентського фонду Рейгана Фредерік Райан для президента України Володимира Зеленського.
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Автор: Уляна Поліщук