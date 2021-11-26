Військова операція ЗСУ щодо Донбасу - не сценарій для України: Зеленський назвав головну мету Києва

Україна не готова до силового сценарію щодо деокупації Донбасу / Скріншот трансляції пресмарафону

Україна не може піти на реалізацію військової операції зі звільнення окупованих районів Донбасу. Головне - це люди, і українська держава не може піти на такий крок, щоб не втратити "всю свою армію". Політичні сили, які роблять заяви щодо силового сценарію, не думають про ЗСУ. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого пресмарафону він сказав про те, що заяви політиків, які кажуть про можливість силового звільнення окупованого Донбасу, не думають про українську армію. Україна не може "втратити всю свою армію".читайте такожПресмарафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

"Вважаю, що політичні сили, які кажуть, що нам сьогодні треба йти війною, мені здається, точно не думають про нашу армію. Кудись йти ми зараз не будемо. Я вважаю, що люди - перш за все. Ми не можемо втратити всю нашу армію... це сьогодні неможливо", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в нібито планах з реалізації силового сценарію зі звільнення окупованого Донбасу. Такі нібито "заходи", в яких російська влада звинувачує Київ, є "червоними лініями" для Росії.

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