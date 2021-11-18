"Військова операція" на Донбасі - "червоні лінії" для Кремля: у Путіна вибухнули погрозою Україні

У Кремлі звинуватили НАТО в постачанні озброєнь Україні / УНІАН

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Україну в, мовляв, планах щодо вирішення російсько-українського військового конфлікту на Донбасі "за допомогою сили". За його словами, дії, в яких Кремль звинувачує Київ, є "червоними лініями" для Москви, і російська влада вже вживає "досить рішучих заходів".

У ефірі Першого каналу спікер Кремля сказав, що у Росії бачать "процес просування військової інфраструктури НАТО" в напрямку російських кордонів.читайте такожНові маневри військ РФ на Донбасі і біля кордонів України: експерт розкрив плани Москви і назвав терміни

Як стверджує він, Україна "накачується натовськими озброєннями", а США та інші держави Північноатлантичного альянсу, мовляв, постачають Києву новітні системи озброєння. Все це сприяє тому, що "гарячі голови" нібито можуть піти на реалізацію силового сценарію на Донбасі.

"Все це надихає гарячі голови в Україні на те, щоб думати про те, як би в умовах пробуксовки Мінських домовленостей спробувати вирішити проблему Донбасу силовими методами, тобто зробити ще один крок у бік чергової катастрофи", - сказав Пєсков.

Також Пєсков підкреслив, що такі заходи – це "червоні лінії" для Кремля. Тому Москва, мовляв, реалізує "досить рішучі заходи", які фіксуються опонентами Росії.

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Новий ультиматум Україні від Путіна щодо Донбасу

Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 15 листопада, підписав указ про доручення російському Кабміну в 30-денний термін реалізувати заходи, пов'язані з затвердженням Москвою торгівлі з окупованим Донбасом на офіційному рівні. Йдеться про визнання російською державою сертифікатів товарів та послуг, які вироблені і видані в так званих "ДНР" і "ЛНР".

Указ передбачає, що Росія також повинна забезпечити товарам із захоплених ОРДЛО доступ до державних закупівель нарівні з російською продукцією, і прибрати квоти на їх переміщення через кордон РФ з окупованим Донбасом. На такі продукти не поширюватимуться санкції Москви проти Києва.

У документі підкреслюється, що указ Путіна щодо ОРДЛО діятиме допоки, доки не будуть повністю реалізовані Мінські угоди.

Спікер української делегації в ТКГ, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія вийшла на новий етап гібридної війни проти України і Заходу. Це порушення домовленостей в мінському процесі і нормандському форматі, в рамках яких сторони зобов'язалися відмовитися від заходів, спрямованих на відторгнення ОРДЛО від Києва.

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