Орбан нахабно розповыв про майбутню долю України

Тарас Сидоржевський
3 жовтня 2025, 17:29
Угорський прем’єр повторив, що блокуватиме членство України в ЄС.
Орбан
Орбан виступив з антиукраїнською заявою

Про що сказав Орбан:

  • Нібито доля України - "бути з Росією"
  • За його словами, Україні не місце в ЄС
  • Угорці співчувають українцям, але не будуть за неї воювати

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не хоче перебувати в одному союзі з Україною, оскільки це означало б розділити "важку долю" українців, які живуть поруч із Росією. Доля українців, за його словами, "бути поряд з Росією".

"Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями", – сказав Орбан в ефірі Kossuth Radio, додавши: "Я глибоко з цим погоджуюся", пише Європейська правда.

"Ми не хочемо вмирати за Україну"

За словами угорського прем’єра, якщо перебувати з кимось у федеративному устрої, доведеться розділяти його майбутнє.

"А Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?" – запитав він.

Орбан наголосив, що угорці мають "набагато легшу долю". Він заявив, що співчуває українцям, які "героїчно борються", але не хоче, щоб Угорщина була втягнута у війну з Росією.

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – підкреслив він.

Угорський прем’єр також повторив, що блокуватиме членство України в ЄС та НАТО, а також не підтримає ідею "репараційних позик" для Києва за рахунок заморожених російських активів.

Російська "газова голка": думка експерта

Раніше експерт Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду пояснив мотиви проросійських заяв Орбана.

"У Трампа хороші відносини з Орбаном - одним із небагатьох європейських лідерів, яких він приймав у своєму маєтку в Мар-а-Лаго. Але уявіть, наприклад, Орбана, який відмовляється від російської нафти і газу? Він готовий сперечатися з Брюсселем, відстоюючи можливість зберігати поставки. Справа у тому, що Угорщина, на відміну від більшості країн Євросоюзу, купує російську нафту і газ з хорошим дисконтом - значно дешевше. Це дозволяє Будапешту так-сяк підтримувати економічну стабільність. Відмова від цих ресурсів була б для Угорщини фактично "пострілом у голову", - розповів Золотарьов.

Ворожі заяви Орбана

Раніше прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив про "переслідування" з боку президента України Володимира Зеленського. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Орбан приписує собі підтримку Києва, пояснюючи це тим, що без НАТО та ЄС (членом яких є Угорщина) "Україна "давно б розвалилася".

"Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!" - додав Орбан.

Крім того, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що долю України нібито "вирішено", а після завершення війни країну буде розділено на три "зони" - російську, демілітаризовану і західну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Орбан блокує шлях України до ЄС через майбутні парламентські вибори в Угорщині, які відбудуться у квітні 2026 року.

Більше новин про Орбана:

Про джерело: "Європейська правда"

Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

Віктор Орбан




