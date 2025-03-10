США примушують Україну піти на територіальні поступки: про які землі йдеться

Держсекретар США вважає, що Україна не зможе повернути землі, захоплені РФ у 2014 році.

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Рубіо заявив, що Україні потрібно буде піти на територіальні поступки / Колаж: Главред, фото: ОП

Головне із заяви:

"Україні потрібно буде піти на територіальні поступки"

"Україна не зможе змусити РФ повернути території, захоплені у 2014 році"

Україна повинна буде піти на територіальні поступки в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє The New York Times.

Він вважає, що Україні потрібно відмовитися від територій, які РФ захопила у 2014 році. Він також додав, що і Путіну потрібно йти на поступки.

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"Я думаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже складно в розумні терміни змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році", - сказав Рубіо.

Держсекретар США додав, що незабаром буде проведено переговори з Москвою, під час яких стане зрозуміло, від чого РФ готова відмовитися заради припинення війни.

"Найголовніше, з чим ми маємо звідси піти, - це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі кроки, як і росіянам доведеться піти на важкі кроки, щоб покласти край цьому конфлікту або, принаймні, призупинити його якимось чином, у тій чи іншій формі... Ми не знаємо, наскільки вони насправді далекі один від одного", - сказав Рубіо.

Мирні плани для України - останні новини

Нагадаємо, у Лондоні відбувся європейський саміт, де обговорили гарантії безпеки для України, підтримку оборонної промисловості та можливе перемир'я. Лідери зазначили, що санкції проти Росії збережуться до встановлення стійкого миру. Перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.

Також Макрон заявив, що Франція і Велика Британія пропонують місячне перемир'я, яке стосуватиметься тільки атак з повітря, моря та енергетичної інфраструктури. За його словами, це перший етап перед розгортанням миротворчих сил, а переговори за планом триватимуть кілька тижнів.

Крім того, керівник Центру громадської аналітики Вежа, голова Благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок розкрив деталі мирного плану президента США Дональда Трампа.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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