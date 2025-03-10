США примушують Україну піти на територіальні поступки: про які землі йдеться

Головне із заяви:
- "Україні потрібно буде піти на територіальні поступки"
- "Україна не зможе змусити РФ повернути території, захоплені у 2014 році"
Україна повинна буде піти на територіальні поступки в рамках будь-якої угоди про припинення війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє The New York Times.
Він вважає, що Україні потрібно відмовитися від територій, які РФ захопила у 2014 році. Він також додав, що і Путіну потрібно йти на поступки.
"Я думаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже складно в розумні терміни змусити росіян повернутися туди, де вони були у 2014 році", - сказав Рубіо.
Держсекретар США додав, що незабаром буде проведено переговори з Москвою, під час яких стане зрозуміло, від чого РФ готова відмовитися заради припинення війни.
"Найголовніше, з чим ми маємо звідси піти, - це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі кроки, як і росіянам доведеться піти на важкі кроки, щоб покласти край цьому конфлікту або, принаймні, призупинити його якимось чином, у тій чи іншій формі... Ми не знаємо, наскільки вони насправді далекі один від одного", - сказав Рубіо.
Мирні плани для України - останні новини
Нагадаємо, у Лондоні відбувся європейський саміт, де обговорили гарантії безпеки для України, підтримку оборонної промисловості та можливе перемир'я. Лідери зазначили, що санкції проти Росії збережуться до встановлення стійкого миру. Перемир'я має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей.
Також Макрон заявив, що Франція і Велика Британія пропонують місячне перемир'я, яке стосуватиметься тільки атак з повітря, моря та енергетичної інфраструктури. За його словами, це перший етап перед розгортанням миротворчих сил, а переговори за планом триватимуть кілька тижнів.
Крім того, керівник Центру громадської аналітики Вежа, голова Благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок розкрив деталі мирного плану президента США Дональда Трампа.
Інші новини:
- Сійярто звинуватив Польщу у спробі перешкодити "мирним переговорам" Трампа
- Чого чекати від переговорів зі США: Україна оголосила свої умови для мирної угоди
- Переговори в Саудівській Аравії та мирний план: головні новини України (дайджест)
Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред