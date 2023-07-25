Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - Загородній

Захід може почати вмовляти Україну сісти за стіл переговорів після виходу на Азовське узбережжя.

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Захід примушуватиме Україну до переговорів / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, скріншот з відео

Захід схилятиме Україну до переговорів після виходу на Азовське узбережжя. Про це під час чату на Главреді заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

"Я вважаю, що хороші переговорні позиції для України будуть створені після виходу на Азовське узбережжя. Нас до цього схилятиме Захід. Але ми повинні розуміти, що все залежить від нас. Чим більш незалежними ми будемо, з точки зору власного озброєння, тим легше нам буде відвоювати всю територію", - сказав Загородній.

Він також розуміє, що Україна зараз залежно від Заходу щодо економіки, зброї та інших речей.

"Нас можуть схиляти до різних форматів переговорів з Росією, тому що західним країнам це зручно", - додав Загородній.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім на Главреді:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Контрнаступ ВСУ

Раніше Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, але незабаром він набере обертів. Український гарант підкреслив, що, попри труднощі, українські воїни спритно просуваються вперед. За його словами, Україна не хоче втрачати своїх військовослужбовців, тому наша держава досить обережно підходить до наступальних дій.

У Байдена прогнозують новий етап контрнаступу ЗСУ і говорять про те, що на фронті відбудуться суттєві зміни. Цей етап розпочнеться після того, як Україна отримає більше зброї, ракет і боєприпасів.

Також варто нагадати, що Арестович здивував прогнозом щодо контрнаступу ЗСУ. Він заявив, що ЗСУ вирішують завдання, яке мало хто може із сучасних армій вирішити.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї і людей. Вона також додала, що втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів.

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