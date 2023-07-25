"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшло

Суд взяв Євген Борисова під варту з можливістю вийти під заставу в розмірі 150 мільйонів гривень.

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Євген Борисов відправлений під варту з можливістю вийти під величезну заставу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Києві суд обрав запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Євгену Борисову, який під час війни купив дорогу віллу в Іспанії. Сам же Борисов намагався "відкосити", розповідаючи про те, що у нього в будь-який момент може відірватися тромб. Відео з будівлі суду вже розлетілося в Мережі.

Він поскаржився, що після вогнепальних поранень його життя нібито на волосок від смерті. Борисов розповідав, що лікарі заборонили йому напружуватися і нервувати, а через суд він нібито не може бути спокійним.

Колишній воєнком навіть розповідав про те, що йому треба пройти реабілітацію за кордоном. Але суд прийняв рішення про запобіжний захід і вирішив взяти Борисова під варту мінімум на 60 днів.

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Попри те, що слідство наполягало на арешті без можливості вийти під заставу, бо Борисов вже намагався сховатися від правосуддя, суд надав йому можливість застави. Її розмір становить 150 мільйонів гривень.

Дивіться відео з колишнім воєнкомом Євгеном Борисовим із зали суду:

Євген Борисов відправлений під варту з можливістю вийти під величезну заставу / фото: скріншот

Справа воєнкома Борисова

Раніше повідомлялося, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація про придбане Борисовим дороге майно за кордоном під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Мосійчук звинуватив Одеського воєнкома в тому, що він витрачає мільйони євро на нерухомість в Європі і елітні авто.

Зокрема, йшлося про те, що Борисов придбав віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро і записав її на свою матір-пенсіонерку. Крім цього, він придбав там же офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після цього президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Євгена Борисова.

Пізніше багатенького одеського "воєнкома" з ганьбою звільнили. Про його звільнення стало відомо 28 червня.

Євген Борисов після отримання повідомлення про підозру намагався втекти від правосуддя. 24 липня стало відомо про те, що у Києві затримали скандального одеського воєнкома.

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