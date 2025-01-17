Україна згодна на мир і готова до поступок: названо умову

Деяким країнам НАТО треба пам'ятати, що геополітичні амбіції РФ не обмежуються Україною, сказав Сергій Кислиця.

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Україні не потрібен мир за будь-яку ціну - Кислиця / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що розповів Кислиця:

Україна згодна лише на мир через силу

Мир має бути заснований на українській Формулі миру

Україна готова розглянути інші мирні формули

Україна згодна на мир з агресором Росією лише в умовах реалізації концепції "мир через силу". Київ не зацікавлений у "мирі за будь-яку ціну", оскільки така стратегія стане лише стимулом для подальших агресій російських окупантів. Про це заявив постійний представник в ООН Сергій Кислиця.

Як повідомляє пресслужба МЗС, він сказав про те, що несправедливий мир лише заохотить Росію розвивати свої імперські амбіції.

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"Реалізація концепції "мир через силу" є єдиним ефективним інструментом зупинити агресора і забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир відповідно до принципів Статуту ООН", - пояснив Кислиця.

Шлях до миру лежить через Формулу України

За словами дипломата, політичне врегулювання має бути реалізовано лише шляхом Формули миру України.

Коротко про Формулу миру України / Інфографіка: Главред

На які поступки готова Україна

Київ готовий на певні поступки: розглянути мирні ініціативи інших держав у разі, якщо вони не суперечать українським інтересам. Такі пропозиції мають враховувати відновлення територіальної цілісності України, принцип "нічого про Україну без України" і не ототожнювати жертву з агресором.

Геополітичні амбіції Росії Україною не обмежені

Також Сергій Кислиця наголосив, що плани Росії - не лише окупація України, адже Москва вже висувала НАТО ультиматум, згідно з яким блок нібито має повернутися до кордонів 1997 року. Таку заяву Москви мають пам'ятати країни Альянсу, які вступили до організації після цієї дати.

Перемовини України та Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, глава МЗС Андрій Сибіга раніше заявив, що Україна не має наміру безпосередньо вести перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним. Законодавча заборона на діалог із ним залишається чинною.

Позиція США щодо війни РФ і України за Трампа суттєво не зміниться, вважає представник Кремля Дмитро Пєсков. Готовність Києва і Вашингтона до перемовин не є сигналом значних змін.

У Трампа є козир на перемовинах з Путіним у вигляді Курської області, написали в The Hill. Трамп може використати вразливість Росії для того, щоб посадити її за стіл перемовин, а Курщина стане розмінною монетою.

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Хто такий Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року). Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

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