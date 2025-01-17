У Трампа є козир на перемовинах із Путіним: на Заході розкрили деталі

Путін готовий продовжувати війну проти України, а росіяни його дії підтримують, пише The Hill.

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Курська область може стати козирем у руках Трампа - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ЗСУ

Головне з матеріалу The Hill:

Операція на Курщині може допомогти Трампу посадити РФ за стіл перемовин

Україна прагне показати Заходу, що потрібно підтримувати Київ

Нова наступальна операція Сил оборони України в Курській області виглядає як заздалегідь прорахований стратегічний крок напередодні інавгурації Дональда Трампа на пост президента США. Трамп може використати уразливість агресора Росії, щоб посадити її за стіл перемовин, а Курська область стане розмінною монетою.

У матеріалі The Hill йдеться про те, що українська операція в Курській області є ризикованою, проте Україна може отримати політичні дивіденди.

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"Хоча ці військові маневри ризиковані для України, потенційні політичні вигоди досить значні, щоб виправдати таку спробу. Україна прагне продемонструвати силу і показати, що вона бере активну участь у боротьбі і що Заходу необхідно продовжувати надавати підтримку", - наголошується в статті.

Також зазначено, що Трамп може розцінити уразливість Росії як можливість посадити її за стіл перемовин, використовуючи Курську область як головну розмінну монету.

"З огляду на те, що нова адміністрація тримає всі карти в руках, Трамп може дійти висновку, що поточна слабкість і вразливість Росії - це чудова можливість посилити тиск, змушуючи Росію сісти за стіл перемовин і почати перемовини. Окупований Україною "Курськ" тоді стане ключовим розмінним аргументом у переговорах із Путіним", - підкреслюється в матеріалі.

Бої в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Сили оборони 5 січня провели масштабну атаку проти російських військ у Курській області.

Удар по окупантах було завдано одразу на декількох напрямках. Повідомлялося про наступ у напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

Якщо ЗСУ відступлять із Курської області, близько 60 тисяч військових зайдуть на українські території, пише The Washington Post. Очікується, що питання "Курська" стане важливим моментом на перемовинах.

Сили оборони проводять контрнаступальні дії в Курській області, пише The New York Times. Є проблеми з північнокорейцями, яким вдається знаходити слабкі місця в обороні і проривати їх.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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