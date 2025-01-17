У Путіна вибухнули заявою щодо перемовин з Україною

У Кремлі злякалися угоди України щодо всеосяжного партнерства.

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Корінних змін у позиції США щодо війни в Україні не буде - Пєсков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що сказали у Кремлі:

Позиція США щодо війни РФ і України суттєво не зміниться Азовське море - "внутрішнє море Росії" відео дня РФ "стурбована просуванням" військової інфраструктури Британії до своїх кордонів

Офіційна Москва не бачить ознак зміни курсу Сполучених Штатів щодо війни агресора Росії проти України. Кремль "занепокоєний" угодою України та Британії про широке партнерство, особливо україно-британською співпрацею в Азовському морі. Про це заявив кремлівський рупор Дмитро Пєсков.

Як повідомляють пропагандисти РІА Новини, він розповів про те, що незважаючи на готовність України та США до перемовин, позиція американців щодо війни суттєво не зміниться.

"Вдаватися до якихось надмірних очікувань не потрібно, докорінних змін бути не може", - вважає Пєсков.

У Путіна "стурбовані" співпрацею України та Британії

Крім того, Кремль, мовляв, негативно відреагував на пункт договору Києва і Лондона про співпрацю в Азовському морі, яке Росія називає буцімто своїм "внутрішнім" морем.

Представник Кремля наголосив, що Британія - країна НАТО, тому Росія нібито стурбована "просуванням її військової інфраструктури до (своїх, - ред.) кордонів".

Перемовини України і Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав, що Україна не збирається вести прямих перемовин із Росією.

Рішення РНБО з подальшим указом президента Володимира Зеленського з цього питання залишається чинним.

Росія на будь-яких перемовинах із президентом США Дональдом Трампом вимагатиме, щоб Україна різко скоротила військові зв'язки з НАТО, стала нейтральною державою та обмежила свої збройні сили, написали журналісти Bloomberg. Така позиція Кремля вступить у протиріччя з інтересами України і прагненням Трампа якомога швидше завершити війну.

У 2025 році можливі консультації України та Росії, сказав народний депутат Богдан Яременко в інтерв'ю Главреду. За його словами, можливі певні перемовини, але не на рівні глав держав.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прессекретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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