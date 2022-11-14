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Україна зможе пережити військову зиму: Кулеба назвав 10 необхідних для цього кроків

14 листопада 2022, 20:40

Міністр закордонних справ України закликав Захід продовжувати посилювати тиск на Росію і допомагати Україні.

Кулеба Євросоюз
Кулеба звернувся до Ради ЄС з проханням допомогти вистояти військову зиму / Колаж УНІАН

Україна може перемагати і доказом цього є звільнення захоплених окупантами територій, зокрема Херсона. Однак нашій країні потрібно пережити цю воєнну зиму. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав Раді ЄС 10 кроків, які гарантуватимуть, що Україна та ЄС зможуть вистояти.

1. Санкції.

Саме санкції, введені проти Росії допомогли серйозно загальмувати російську "військову машину", яка спонсорувала армію РФ, що напала на українські території.

"Це говорить про те, що тиск потрібно посилювати ... Нам потрібно повне енергетичне ембарго, щоб зупинити війну. Ситуація з обмеженням цін на нафту викликає занепокоєння і розчарування. Я поділяю точку зору Жозепа, який нещодавно підкреслив, що Путін вважає демократію слабкою і очікує холоду, відключення газу, високі ціни і низькі температури. Узгодження методології обмеження цін на нафту доведе, що він помиляється у своїх розрахунках", — сказав Кулеба.

2. Оборонна підтримка та зброя.

Кулеба зазначив, що в першу чергу Україні потрібна система протиповітряної оборони.

"Я вітаю нещодавні рішення Ради щодо виділення шостого пакету в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру та створення місії з військової допомоги ЄС на підтримку України. Нам потрібно буде здійснити ще більше кроків у цій сфері", – додав Кулеба.

3. Макрофінансова допомога.

Кулеба заявив, що Україна розраховує на подальшу підтримку ЄС і отримання 3 млрд євро з нового пакету.

"Я вдячний за рішення надати новий пакет в 18 мільярдів євро на 2023 рік. Ми розраховуємо на вашу підтримку, щоб якнайшвидше вивільнити 3 мільярди євро з цього пакету, враховуючи жорсткі енергетичні та економічні виклики", — сказав він.

4. Допомога у відновленні енергетичної системи.

У МЗС України акцентували на важливості допомогти у відновленні енергосистеми якомога швидше, щоб встигнути все зробити до зими.

"Нам терміново потрібні поставки енергетичного обладнання, перш за все трансформаторів", - йдеться в заяві.

Кулеба звернувся до Ради ЄС
Кулеба звернувся до Ради ЄС з проханням допомогти пережити військову зиму / МЗС України

5. Сільськогосподарський експорт.

Потрібно зробити все, щоб Україна мала можливість безперешкодно вивозити сільськогосподарську продукцію і щоб РФ не саботувала і не затримувала перевірку суден.

6. Визнання Голодомору українського народу 1932-1933 років .

"Геноцид і ніяк інакше. Не треба півзаходів або незрозумілих словесних формул. Зло треба називати чітко по імені. Особливо зараз, коли новий диктатор в Москві здійснює черговий геноцид українського народу, вже другий менш ніж за 100 років. Визнання Голодомору також допоможе пояснити громадянам ЄС суть нинішньої російської війни, надати їй історичну перспективу", - сказав Кулеба.

7. Переговори про вступ України до ЄС.

Дмитро Кулеба заявив, що Україна хорошими темпами рухається до членства в Євросоюзі і підготовку до початку переговорів про вступ влада хоче закінчити до кінця року.

"Розраховуємо, що це питання буде в центрі уваги майбутнього саміту Україна - ЄС. Я вірю, що прогрес України дозволить нам швидко йти до початку переговорів про вступ України до Євросоюзу", – додав Кулеба.

8. Створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

9. Не нормалізувати російську агресію.

"Будь ласка, займіть чітку позицію, що не буде нормалізації або спроб повернути Росію за стіл переговорів, поки вона не виведе війська з України", - заявив міністр.

10. Не надавати майданчик для РФ і главі російського МЗС Сергію Лаврову.

"Формально він наш колега, але насправді він військовий злочинець і співучасник злочину агресії проти України. Це людина, яка вирішила порушити всі норми міжнародного права, і рішуче, люто захищає ці порушення в усьому світі", — сказав Кулеба.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади і остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Також Зеленський підкреслив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії - кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

Інші новини:

Євросоюз війна в Україні вторгнення Росії Дмитро Кулеба
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