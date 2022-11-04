'Діалог із Росією можливий': Зеленський назвав умову повернення до переговорів з РФ

Зеленський наголосив, що наразі у РФ є конкретний намір знищити Україну / president.gov.ua

Фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Як зазначив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню EL PAÍS, наразі у РФ є конкретний намір окупувати та знищити Україну. "Що я повинен сказати людині, яка просто хоче нас знищити? У таких переговорах немає сенсу", - сказав український гарант.

Зеленський наголосив, що РФ є терористичною організацією і світ має набратися сміливості та зробити все, щоб її ізолювати.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

"Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, якщо можна говорити про помилку на тлі всього цього, тоді ми зможемо знайти формат для діалогу. Але якщо ми продовжуватимемо жертвувати тисячами життів, щоб досягти звільнення нашої території, я думаю, це буде перешкоджати процесу діалогу на довгі роки", - підсумував Зеленський.

Переговори України і Росії

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня після оголошення анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей запропонував Києву "сісти за стіл переговорів". Причому Росія нібито не братиме участі в "діалозі" щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна "скласти зброю".

У свою чергу український гарант Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до перемовин з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами президента, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

Уже 4 жовтня Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

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