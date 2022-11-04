"Відправляють тисячі людей в "м'ясорубку": Зеленський розкрив брехню Кремля щодо переговорів

Володимир Зеленський жорстко відповів на заяви Володимира Путіна / Колаж Офіс президента, УНІАН

Заяви керівництва Россі про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Найбільш жорстокі бойові дії протягом усього цього тижня зосереджені на Донбасі. Це Бахмут і Соледар. Тримаємо наші позиції. І на цих і деяких інших напрямках Донеччини російська армія витратила вже стільки життів своїх людей і стільки боєприпасів, скільки, мабуть, не витрачала в двох чеченських війнах разом узятих", - сказав він в відеозверненні.

За його словами, "реальний рівень втрат Росії ховається від російського суспільства. Навіть мобілізацію свою вони зараз приховали і просто брешуть людям, що нібито мобілізаційне завдання виконане. А насправді в регіонах Росії і на нашій окупованій території вони продовжують збирати людей на загибель".

"І це абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії – кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців",-сказав президент.

"І дуже добре, зазначив він, що світ сприймає російську риторику так, як вона того заслуговує, а саме як брехню, і звертає увагу лише на те, що держава-терорист реально робить".

"Ми якраз готові до миру, до чесного і справедливого світу, формулу якого ми неодноразово озвучували. Нашу позицію світ знає. Це повага до Статуту ООН, повага до нашої територіальної цілісності, повага до наших людей і належна відповідальність за терор – це покарання для всіх, хто винен, і повне відшкодування Росією завданих нам збитків", — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмова Росії від мирних переговорів.

На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор-це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству",-заявив він.

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