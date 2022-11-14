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"Перемога України - плюс для США": експерт розповів, чому війна не затягнеться до 2024 року

14 листопада 2022, 19:35

Для Байдена буде важливим результат завершення війни в Україні - він може це використати у своїй передвиборчій кампанії у 2024 році.

Джо Байден, Виталий Бала
США не зацікавлені у затягуванні війни в Україні, переконаний Віталій Бала / Коллаж Главред, facebook.com/POTUS

США не вигідне тривале продовження війни в Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала, коментуючи ризик затягування бойових дій до 2024 року. За словами експерта, війна Росії проти України має вплив і на внутрішню ситуацію в США.

"Для Байдена буде важливим результат завершення війни в Україні - він може це використати у своїй передвиборчій кампанії, але це можуть використати і проти нього. Взагалі у США існує формула 13 ключів, де кожен ключ - це окрема сфера життя американців. Ця формула з’явилася ще у 70-х роках і жодного разу не дала збою. Фішка у тому, що майбутньому кандидату у президенти треба набрати хоча б 8, і тоді він переможе. Тому питання завершення війни - це один із ключів, який потрібен Байдену для того, щоб він ухвалив остаточне рішення", - розповів Бала.

До того, ж, перемога у війні - це великий плюс, тому що потім почнеться відбудова України.

"Це також буде певним стимулом, і тому це питання для Байдена більш виграшне, бо тоді США відіграватимуть роль країни, яка сприяла завершенню цієї війни. І я дуже сподіваюся, що вона завершиться перемогою України", - вважає Бала.

Як повідомляв Главред, демократична партія за підсумками проміжних виборів до Конгресу США зможе зберегти свою більшість у Сенаті на наступні 2 роки. Такий сценарій стає найбільш вірогідним після того, як "демократи" здобули перемогу в Неваді і Арізоні, де очікувався успіх "республіканців". Навіть якщо "демократам" не вдасться утримати контроль над Палатою представників, "республіканці" отримають лише невелику більшість.

Крім того, на думку експерта з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілії Куси, результати виборів США можуть надалі серйозно вплинути на військову допомогу, яку Америка надає Україні. Ці поставки не припиняться, але є великий ризик їх зменшення.

Вибори у США - новини:

Віталій Бала вибори у США
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