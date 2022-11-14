'Мирного шляху немає': офіцер ЗСУ розповів, як буде відбуватися звільнення Криму

Наразі ознак добровільного відходу ворога з Криму немає / Колаж: УНІАН, Посольство США в Україні

Українські захисники будуть застосовувати сучасні зразки озброєння проти підрозділів російської армії та ворожих військових об'єктів по всій території Криму. Про це розповів офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.

"Що стосується відновлення територіальної цілісності у межах Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, то треба розуміти, що першими будуть заходити підрозділи ЗСУ та Сил оборони. Я поки що не бачу мирного шляху звільнення Криму. Очевидно, що станом на сьогодні операція звільнення територій буде відбуватися військовим шляхом, якщо ворог не вийде самостійно", - розповів Березовець в ефірі Еспресо.

Він зауважив, що наразі ознак добровільного відходу ворога з Криму немає, тому звільнення буде відбуватися так, як це здійснювалося українськими силами на інших окупованих територіях.

"Ми знаємо про численні операції, які були проведені на території півострова як українськими спецслужбами, так і партизанами. Зрозуміло, що інтенсивність цих заходів буде підвищуватися. Звільнення Херсона робить деокупацію Криму остаточно неминучою, і маючи сьогодні сучасні зразки озброєння, ми безперечно можемо і будемо їх використовувати проти підрозділів російської армії та російських військових об'єктів по всій території Криму. Ворог це відчуває і ми бачимо його істеричну реакцію, він розуміє неминучість звільнення півострова, а песимістичні настрої панують не тільки серед кремлівських пропагандистів, але й серед російського генералітету", - підкреслив Березовець.

Звільнення Криму

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що незаконно анексований Росією Крим можна звільнити тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статися наступного року, проте конкретну дату наступу ЗСУ він не назвав.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, Україна планомірно рухається до звільнення Криму, і шанси на його повернення силовим шляхом зростають щодня. Але першим кроком на шляху до цього має бути ліквідація Кримського мосту.

Екскомандувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що українські захисники можуть звільнити окупований Крим вже влітку наступного року. Проте є одна умова – Захід і надалі повинен постачати Києву все необхідне обладнання. Ходжес також висловив переконання, що Чорноморський флот РФ не завадить наступу ЗСУ.

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