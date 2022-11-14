Вимагає розмоми з Путіним: президент Китаю назвав свою версію переговорів з Байденом

Байден і Сі / скріншот з відео

14 листопада відбулася зустріч президента США Джо Байдена з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Глава Китаю заявив про "заклопотаність" війни на території України і виступив за переговори між Україною і Росією.

Як повідомляє пресслужба МЗС Китаю Сі зазначив, китайсько-американські відносини не повинні бути грою, в якій одна зі сторін буде в програші, оскільки успіх країн є можливістю, а не викликом.

Про що говорили Байден і Сі Цзіньпін:

глава КНР заявив, що ситуація у відносинах між США і Китаєм не відповідає корінним інтересам двох країн і міжнародного співтовариства. Країни повинні знайти правильний шлях співіснування між собою;

за словами Сі, політика Китайської партії і уряду прозора і має яскраві і чіткі стратегічні наміри. Китай планує і далі проводити незалежну і мирну зовнішню політику, підтримувати систему ООН і міжнародний порядок.

"Ми всебічно сприяємо великому омолодженню китайської нації і модернізації за китайським зразком, продовжуючи брати за відправну точку реалізацію прагнення народу до кращого життя, неухильно проводити реформи і відкритість, сприяти побудові відкритої світової економіки", - пише пресслужба.

Сі зазначив, китайсько-американські відносини не повинні бути грою, в якій одна зі сторін буде в програші, оскільки успіх країн є можливістю, а не викликом.

Війна в Україні

"Перед обличчям такої глобальної і складної кризи, як українська, є кілька моментів, які заслуговують серйозного розгляду:

по-перше, у конфлікті та війні немає переможця;

по-друге, не існує простого рішення складної проблеми;

по-третє, необхідно уникати конфронтації між великими державами Китай завжди був на боці миру і буде продовжувати закликати до миру і сприяти переговорам, підтримуючи і чекаючи відновлення мирних переговорів між Росією і Україною, і в той же час сподівається, що Сполучені Штати, НАТО і Європейський Союз почнуть всеосяжний діалог з Росією", - пише прес-служба МЗС.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт країн Великої двадцятки розпочнеться 15 листопада на Балі. Президент Індонезії раніше заявляв, що очікує приїзду глави Китаю Сі Цзіньпіна і директора Росії Володимира Путіна.

На саміті має виступити і президент України Володимир Зеленський. За словами спікера Банкової Сергія Никифорова, український гарант навряд чи відправиться на Балі. Швидше за все, Зеленський озвучить свою заяву в онлайн-форматі.

Путін на Балі не поїхав. Замість нього на саміт відправився глава МЗС країни-окупанта РФ Сергій Лавров. На думку журналістів Bloomberg, Путін відмовився від поїздки, щоб уникнути конфлікту з президентом США Джо Байденом, який називав главу Кремля військовим злочинцем.

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