Україна припинила транзит нафти з РФ: в Угорщині та Словаччині негайно відреагували

Згідно з даними ЗМІ, внаслідок посилення санкцій, Україна припинила транзит нафти з Росії до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба".

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Україна припинила транзит російської нафти для Угорщини та Словаччини / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Минулого місяця Україна запровадила посилені санкції проти "Лукойлу", фактично заборонивши компанії використовувати Україну для транзиту своєї продукції. Внаслідок цього Угорщина та Словаччина залишилися без російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

Mol Nyrt., угорська енергетична компанія, та російська нафтова компанія спільно працюють над вирішенням цієї проблеми. Про це повідомив міністр закордонних справ Петер Сійярто після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим на засіданні ООН у Нью-Йорку.

"Зараз в Україні склалася правова ситуація, на підставі якої "Лукойл" не постачає нафту до Угорщини. Зараз ми працюємо над юридичним рішенням", - сказав Сійярто, не вдаючись у подробиці про те, що призвело до зупинки постачання. відео дня

Крім того, словацький нафтотранспортний оператор Transpetrol оголосив у четвер про припинення постачання від "Лукойлу", однак постачання від інших російських експортерів продовжуються. Міністерство економіки Словаччини повідомило, що це вплине на братиславський нафтопереробний завод Slovnaft.

"За інформацією, яку ми отримали від Transpetrol, постачання російської нафти до Словаччини не припинені. Інформація від Slovnaft вказує на те, що проблема стосується лише постачання від конкретного постачальника, російської компанії "Лукойл",– цитує агентство TASR речницю Міністерства економіки Марію Павлусік.

Тривалий дефіцит постачань може негативно позначитися на роботі братиславського нафтопереробного заводу. Хоча завод поступово переходить на альтернативних постачальників, дві третини перероблюваної нафти все ще є російського походження.

Міністерство економіки додало, що хоча "Лукойл" частково забезпечував постачання для Slovnaft, він також забезпечив російську нафту від іншого постачальника та замовив нафту з альтернативних джерел.

"Незважаючи на це, міністерство звернуло увагу на проблему і активно працює над її вирішенням разом з українськими партнерами", – додала Павлусік.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Санкції проти російської нафти - позиція Угорщини щодо війни в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряди європейських країн та Великої Британії планують посилити контроль над нафтовим флотом Росії.

Єврокомісія ввела санкції проти прем’єра Угорщини Віктора Орбана за його візити до Росії та Китаю під час головування в Раді Європи. Речник Єврокомісії Ерік Мамер повідомив, що через ці дії голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн змушена була переглянути рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Крім того, у 2023 році міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повторив пропагандистські тези Будапешта і звинуватив президента України Володимира Зеленського в загрозі стабільності постачання нафти через можливі погрози підірвати нафтопровід "Дружба", що, на його думку, також загрожує суверенітету Угорщини. Це повідомив офіційний представник Сійярто Золтан Ковач.

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