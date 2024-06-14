'Ми полюватимемо на флот-привид' РФ: Кемерон здивував заявою про російську нафту

Країни ЄС затримуватимуть танкери, які перевозять російську нафту по світу, щоб зупинити російську військову машину, сказав глава МЗС Великої Британії.

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Велика Британія закликає "полювати" на російську нафту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Світова спільнота повинна об'єднатися, щоб зупинити російську військову машину. Важливою частиною цієї боротьби є "полювання" на тіньовий флот, який нелегально транспортує російську нафту. Про це заявив глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон, пише Corriere della Sera.

Кемерон підкреслив, що Велика Британія активно співпрацює з країнами Європейського Союзу у впровадженні санкцій проти російських компаній та осіб, які сприяють продовженню війни в Україні.

"Ми також будемо полювати на флот-привид, який нелегально перевозить російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані", - заявив Кемерон. відео дня

За його словами, країни ЄС покажуть російському лідеру Володимиру Путіну, що вони повністю підтримують Україну.

"Ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати Путіну безглуздість його дій", - зазначив Кемерон.

Війна в Україні - санкції проти Росії

Нагадаємо, 12 червня США запровадили нові санкції проти Росії. Вони спрямовані проти осіб як у самій РФ, так і в третіх країнах, які допомагають окупантам у війні. Водночас країни-члени Європейського союзу не змогли досягти згоди щодо 14-го пакету санкцій проти Росії.

Як повідомляв Главред, західні санкції проти Росії, хоч і ефективні, але не мають фатального впливу на економіку країни. Експерт із міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар наголошує, що найкращі санкції - це удари по російській нафтопереробці та важливих промислових об'єктах.

Також суд Європейського союзу скасував санкції проти російських акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана, вважаючи недостатньо обґрунтованими підстави для їх включення до санкційного списку.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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